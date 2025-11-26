ΔΕΗ: Ανεβάζει στα 20,5 ευρώ την τιμή στόχο η JP Morgan

Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΔΕΗ, στα 20,5 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2027 από 18,5 ευρώ προηγουμένως (αύξηση 11%), προχώρησε η J.P.Morgan σε ανάλυσή της μετά την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ την περασμένη εβδομάδα.

Η Capital Market Day επιβεβαίωσε ότι η ΔΕΗ είναι στην πρωτοπορία της πορείας αύξησης κερδών μεταξύ των αντίστοιχων εταιρειών, σημειώνει ο αμερικανικός οίκος, η οποία καθοδηγείται από τη νέα αύξηση της δυναμικότητας σε ΑΠΕ (με εκτιμώμενο μέσο ετήσιο ρυθμό 21% στην περίοδο 2025-28 σε 12,7 GW και πάνω από το 50% του στόχου της αύξησης να είναι ήδη απαλλαγμένο επαρκώς από κινδύνους) και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε δίκτυα.

Η J.P.Morgan σημειώνει την εκτίμηση της ΔΕΗ ότι η μελλοντική ανάπτυξή της, με ένα επενδυτικό πρόγραμμα 10,1 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-28, θα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτοχρηματοδοτούμενη και συνεπώς η μόχλευση θα παραμείνει υπό έλεγχο, με τον δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA χαμηλότερο από το 3,5 το 2028.

Ανοδική αναθεώρηση 5% των προβλέψεων για κέρδη

Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της ΔΕΗ για την κερδοφορία της κινούνται περιορισμένα πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις της αμερικανικής τράπεζας, η οποία σημειώνει ότι μία πιθανή σύμπραξη με data centers - η οποία δεν περιλαμβάνεται στο guidance της ΔΕΗ - προσφέρει επιπλέον περιθώριο ανοδικής κίνησης, προς EBITDA υψηλότερα από 3,2 δισ. ευρώ το 2030 (έναντι 2 δισ. που είναι ο στόχος για το 2025).

Η J.P.Morgan αναθεωρεί ανοδικά τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της για τα κέρδη της ΔΕΗ κατά μέσο όρο κατά 5% και συνεχίζει να θεωρεί ότι η μετοχή της έχει ένα ελκυστικό προφίλ κινδύνου/ανταμοιβής.