ΔΕΗ: Η προσοχή στο Investor's Day του Λονδίνου

Πυρετώδεις οι εργασίες στα κεντρικά της ΔΕΗ, εν όψει της ημερίδας παρουσίασης του ομίλου σε ξένους επενδυτές, στο Λονδίνο.



Αρχές Νοεμβρίου το Investor's Day του ομίλου PPC -όπως είναι γνωστός στην διεθνή κοινότητα- με την διοίκηση Στάσση να έχει επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών πρόσφατα, με την έκδοση "πράσινου" ομολόγου.



Μέσω senior notes -η άντληση 775 εκατ. ευρώ- με την προσφορά να ξεπερνά τα 2,6 δισ. (υπερκάλυψη 3,4 φορές).



Στο χαρτοφυλάκιο του επικεφαλής του ομίλου που θα παρουσιαστεί στο Λονδίνο, θα περιλαμβάνεται και το τελευταίο έργο που θα κατασκευασθεί στο Αμύνταιο.



Ο νέος αυτός σταθμός, που κατασκευάζεται από την 100% θυγατρική του Ομίλου ΔEΗ, τη ΔEΗ Ανανεώσιμες θα αποτελείται από μπαταρίες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh και θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ 50 MW για 4 ώρες.



Στις 18 Νοεμβρίου η ανακοίνωση οικονομικών μεγεθών τρίτου 3μηνου/9μηνου και την επομένη παρουσίαση (με φυσική παρουσία στο Λονδίνο), όπου θα παρουσιαστεί και το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο για την 3ετία 2026-2028.