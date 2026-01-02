POLITICO: Οι προβλέψεις και οι αποδόσεις για τα «καυτά» θέματα που απασχολούν τον πλανήτη 

Τα στοιχήματα του 2026 από τον Τραμπ έως τις αγορές ομολόγων

Πέρυσι, το POLITICO προσέγγισε το μέλλον με συγκρατημένη αισιοδοξία, παραθέτοντας —όχι χωρίς δόση χιούμορ— λόγους αισιοδοξίας για το 2025. Ορισμένες προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν, άλλες όχι. Ο Ντόναλντ Τραμπ όντως συνέβαλε στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ωστόσο η ειρήνη στην Ουκρανία παραμένει ζητούμενο.

Για το 2026, η προσέγγιση αλλάζει: το POLITICO επιχειρεί να αποτυπώσει βασικά σενάρια της χρονιάς μέσα από αποδόσεις (odds), από τη γεωπολιτική σταθερότητα και τις πολιτικές επιβιώσεις ηγετών έως τους συστημικούς κινδύνους για τις αγορές.

Ο Τραμπ τερματίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Απόδοση: 4/1

Παρά τις προσδοκίες ότι οι δυτικές κυρώσεις θα έκαμπταν τη ρωσική οικονομία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει προσηλωμένος στις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις, ενώ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντιμετωπίζει σαφή πολιτικά όρια στο εσωτερικό της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ, ωστόσο, εξακολουθεί να πιστεύει ότι μια συμφωνία είναι εφικτή, παρά τη φανερή τακτική καθυστέρησης του Κρεμλίνου. Η παράταση του πολέμου ευνοεί τη Μόσχα: επιβαρύνει την Ευρώπη, δοκιμάζει τη διατλαντική συνοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ρωσικών αναθεωρητικών κινήσεων.

Το αντεπιχείρημα είναι η αυξανόμενη πίεση στη ρωσική οικονομία — υψηλά επιτόκια, έλλειψη εργατικού δυναμικού και αυξημένος δανεισμός. Παράλληλα, και η Ουκρανία κινδυνεύει να βρεθεί σε δυσχερή θέση, ειδικά ενεργειακά, τον χειμώνα.

Το 2026 η αγορά ομολόγων λέει «ως εδώ»

Απόδοση: 5/1

Οι αγορές ομολόγων παραμένουν ο απόλυτος ρυθμιστής της παγκόσμιας οικονομίας. Η εμπειρία της Βρετανίας επί Λιζ Τρας υπενθυμίζει ότι οι δημοσιονομικές υπερβολές τιμωρούνται άμεσα.

Με τα δημόσια οικονομικά σε Ιαπωνία, ΗΠΑ και Ευρώπη υπό πίεση και το κόστος δανεισμού κοντά σε πολυετή υψηλά, το 2026 ενδέχεται να φέρει πολιτικές ανατροπές ως αποτέλεσμα της αντίδρασης των αγορών.

Ο Νετανιάχου επιβιώνει πολιτικά

Απόδοση: 3/1

Παρά το σοκ της 7ης Οκτωβρίου και τις δικαστικές εκκρεμότητες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ανακάμψει δημοσκοπικά. Οι εξελίξεις στον Λίβανο και η αποδυνάμωση του Ιράν, σε συνδυασμό με την πίεση Τραμπ για συμφωνία στη Γάζα, βελτίωσαν τη θέση του.

Η αντιπολίτευση επιχειρεί να μετατρέψει τις εκλογές σε προσωπικό δημοψήφισμα, ωστόσο ο «Μάγος» της ισραηλινής πολιτικής έχει αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά του να επιβιώνει.

Ο Βίκτορ Όρμπαν κερδίζει ξανά

Απόδοση: 2/1

Παρά τη φθορά και την αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια, ο Όρμπαν παραμένει φαβορί στις εκλογές του Απριλίου. Αντιμέτωπος με έναν ενισχυμένο αντίπαλο και υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων, δίνει τη δυσκολότερη μάχη των τελευταίων 15 ετών.

Η στήριξη του διεθνούς εθνικοσυντηρητικού χώρου και ο έλεγχος του μιντιακού τοπίου εξακολουθούν να του προσφέρουν πλεονέκτημα.

Κρίση στη σκιώδη τραπεζική

Απόδοση: 3/1

Η αγορά ιδιωτικής πίστωσης και οι σκιώδεις τράπεζες αποτελούν αυξανόμενο συστημικό κίνδυνο. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο κλάδος ελέγχει σχεδόν το 50% των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (περίπου 250 τρισ. δολάρια).

Αν και οι κίνδυνοι μαζικών αναλήψεων είναι μικρότεροι σε σχέση με το 2008, μια αναταραχή στην ιδιωτική πίστωση θα μπορούσε να μεταδοθεί στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, χωρίς τις κυβερνήσεις να διαθέτουν πλέον δημοσιονομικά «μαξιλάρια».

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Δημοκρατικοί κερδίζουν τη Βουλή: 2/1

Ρεπουμπλικανοί διατηρούν τη Γερουσία: 2/1

Η ιστορική τάση ευνοεί τους Δημοκρατικούς στη Βουλή, με τους Ρεπουμπλικανούς να διαθέτουν οριακή πλειοψηφία. Αντίθετα, η Γερουσία παραμένει πιο ασφαλές έδαφος για το GOP, εκτός αν προκύψει ισχυρό κύμα αντι-Τραμπικής δυσαρέσκειας.