Jumbo: Ωφελείται από τους δασμούς σε Temu και Schein

Καταλύτη για την τιμή της μετοχής εκτιμάται πως, θα αποτελέσει η αύξηση των δασμών στα μικροδέματα από Temu και Schein, σύμφωνα με την Pantelakis Securities.



Αλλωστε ο ίδιος ο Απόστολος Βακάκης στην τηλεδιάσκεψη αναλυτών για τα μεγέθη εξαμήνου (25/9) είχε βάλλει για τις κινεζικές πλατφόρμες, με τον επικεφαλής του ομίλου να επαναλαμβάνει (επί λέξει) ότι "ο ανταγωνισμός είναι απόλυτα ευπρόσδεκτος, αρκεί να μην είναι αθέμιτος..." .

Συντασσόμενος, πρακτικά, πλήρως με τις θεσμικές παρεμβάσεις που εισηγούνται εγχώριοι και ευρωπαϊκοί φορείς όσον αφορά τη δραστηριότητα των ασιατικών πλατφορμών (Temu, Schein e.t.c) που αποφεύγουν δασμούς και φόρους, υπογραμμίζοντας πως πρέπει σύντομα να ληφθούν αποφάσεις.



Ηδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στους δασμούς για τις πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein, καταργώντας την απαλλαγή για δέματα αξίας κάτω των 150€ και εισάγοντας νέους φόρους, που περιλαμβάνουν μια επιβάρυνση περίπου 2 ευρώ ανά πακέτο και ενδεχομένως δασμούς έως και 50%, με στόχο την εξισορρόπηση του ανταγωνισμού με τα ευρωπαϊκά προϊόντα, με εφαρμογή από το 2026.