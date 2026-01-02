Μπάφετ: Η Berkshire έχει τις καλύτερες πιθανότητες να αντέξει έναν αιώνα

Ο Γουόρεν Μπάφετ δήλωσε ότι η Berkshire Hathaway είναι καλύτερα τοποθετημένη από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία για να αντέξει τον επόμενο αιώνα, καθώς παρέδιδε τα ηνία της θέσης του CEO στον διάδοχό του, Γκρεγκ Άμπελ, τον οποίο στήριξε θερμά.

«Νομίζω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να υπάρχει σε 100 χρόνια από τώρα από οποιαδήποτε εταιρεία μπορώ να σκεφτώ», είπε ο Μπάφετ στη Μπέκι Κουίκ σε μια ειδική συνέντευξη, τμήματα της οποίας μεταδόθηκαν από το CNBC την Παρασκευή.

Ο Μπάφετ παρέδωσε επίσημα τη θέση του CEO στον Άμπελ την Πέμπτη, τερματίζοντας μια θρυλική πορεία έξι δεκαετιών στην ηγεσία που μετέτρεψε ένα προβληματικό κλωστοϋφαντουργικό εργοστάσιο σε έναν κολοσσό αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων με διάφορες επιχειρήσεις, από ασφαλιστικές εταιρείες έως σιδηρόδρομους, και με περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια δολάρια μετρητά στον ισολογισμό.

«Ο Γκρεγκ θα είναι αυτός που θα αποφασίζει», είπε ο Μπάφετ. «Δεν μπορώ να φανταστώ πόσα περισσότερα μπορεί να καταφέρει σε μία εβδομάδα απ’ όσα μπορώ εγώ σε ένα μήνα... Προτιμώ να χειρίζεται ο Γκρεγκ τα χρήματά μου παρά οποιοσδήποτε από τους κορυφαίους επενδυτικούς συμβούλους ή CEO στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Οι μετοχές της Berkshire ακολούθησαν πτωτική πορεία μετά την ανακοίνωση του Μπάφετ τον Μάιο για την αποχώρησή του, καθώς ορισμένοι επενδυτές αμφισβήτησαν εάν ο Άμπελ θα μπορούσε να διαχειριστεί τον εκτεταμένο όμιλο επιχειρήσεων και το χαρτοφυλάκιο μετοχών με τον ίδιο τρόπο όπως ο Μπάφετ, διατηρώντας παράλληλα υψηλή αποτίμηση στην αγορά.

Ο Μπάφετ, που θα παραμείνει πρόεδρος, τόνισε ότι ο Άμπελ είναι ένας συνετός ηγέτης, ο οποίος, όπως και ο ίδιος, ζει μια κανονική ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν είναι ένας παραμορφωμένος χαρακτήρας. Ξέρετε, του αρέσει να παίζει χόκεϊ στον πάγο με τα παιδιά του», είπε. «Αν οι γείτονες δεν γνώριζαν ποιος είναι, δεν θα είχαν καμία ιδέα ότι την 1η Ιανουαρίου θα είναι αυτός που θα αποφασίζει για μια εταιρεία που απασχολεί σχεδόν 400.000 ανθρώπους και έχει σχέδια να υπάρχει για 50 ή 100 χρόνια από τώρα».

Ο 95χρονος επενδυτής υπαινίχθηκε επίσης ότι θα έχει πιο ήσυχο δημόσιο ρόλο στο μέλλον, λέγοντας ότι δεν θα ανέβει στη σκηνή στη φετινή ετήσια συνέλευση μετόχων της Berkshire, μια σημαντική αλλαγή από την παράδοση που συγκέντρωνε δεκάδες χιλιάδες επενδυτές στο Όμαχα για δεκαετίες.

«Όλα θα παραμείνουν ίδια», είπε ο Μπάφετ. «Θα έρθω. Δεν θα μιλήσω στη σκηνή στην ετήσια συνέλευση, αλλά θα βρίσκομαι στην ενότητα των διευθυντών».