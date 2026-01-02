FT: Πόσα κερδίζει πραγματικά η Κριστίν Λαγκάρντ – 50% υψηλότερες αποδοχές από τον επίσημο μισθό

Η πρόεδρος της ΕΚΤ είναι μακράν η υψηλότερα αμειβόμενη αξιωματούχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους FT

Η συνολική αμοιβή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, είναι περισσότερο από 50% υψηλότερη από τον δηλωμένο μισθό της, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times.

Η επικεφαλής της νομισματικής αρχής της Ευρώπης κέρδισε συνολικά περίπου 726.000 ευρώ το 2024, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εφημερίδας, ποσό περίπου 56% υψηλότερο από τον «βασικό» μισθό των 466.000 ευρώ που δημοσιοποιεί η ΕΚΤ στην ετήσια έκθεσή της.

Πέραν του βασικού μισθού της, η Λαγκάρντ λαμβάνει εκτιμώμενα 135.000 ευρώ σε πρόσθετες παροχές για στέγαση και άλλες διευκολύνσεις, σύμφωνα με την ανάλυση. Η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ δεν παρέχει ατομική ανάλυση των πρόσθετων παροχών των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου.

Αυτό σημαίνει ότι η Λαγκάρντ κερδίζει σχεδόν τετραπλάσια χρήματα σε σχέση με τον πρόεδρο της Federal Reserve, Τζέι Πάουελ, του οποίου ο μισθός καθορίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ και σήμερα ανέρχεται σε 203.000 δολάρια (172.720 ευρώ).

Επίσης, δεδομένου πως και ο ετήσιος βασικός μισθός της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι κατά 21% χαμηλότερος, ουσιαστικά η κυρία Λαγκάρντ είναι μακράν η υψηλότερα αμειβόμενη αξιωματούχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βέβαια, τα χρήματα αυτά παραμένουν χαμηλότερα συγκριτικά σε σχέση με τους μισθούς που λαμβάνουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι μεγάλων εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάλυση των FT αναδεικνύει το πόσο περιορισμένη εξακολουθεί να είναι η δημοσιοποίηση στοιχείων για τις αποδοχές στην ΕΚΤ.

Η κεντρική τράπεζα δεν υπόκειται στους ίδιους αυστηρούς κανόνες με τις εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ, οι οποίοι υπογορεύουν την παροχή «πλήρους και αξιόπιστης εικόνας των αποδοχών» κάθε μέλους του διοικητικού τους συμβουλίου.

Σημειωτέον ότι η Κριστίν Λαγκάρντ αποκομίζει ακόμη περίπου 125.000 ευρώ για τη θέση της ως ενός από τα 18 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), που είναι γνωστή ως «η τράπεζα των κεντρικών τραπεζών».

Οι συγκεκριμένες απολαβές δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της ΕΚΤ, ενώ και η BIS από την πλευρά της δημοσιοποιεί μόνο το συνολικό ποσό των αμοιβών όλων των μελών του συμβουλίου της και όχι μεμονωμένα. Αν και αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζερόμ Πάουελ δεν πληρωνόταν για τον ρόλο του στο συμβούλιο της BIS λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας που απαγορεύει στους αξιωματούχους να λαμβάνουν μισθό από μη αμερικανικούς φορείς.

Οι Financial Times, στο άρθρο τους, εξηγούν λεπτομερώς τη μεθοδολογία, τις υποθέσεις και τα αποτελέσματα των υπολογισμών τους. Όμως, η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει την ανάλυση, περιοριζόμενη να αναφέρει σε δήλωση της ότι ο μισθός του εκάστοτε προέδρου καθορίστηκε από επιτροπή αποδοχών και το διοικητικό συμβούλιο «στην έναρξη λειτουργίας της ΕΚΤ», η οποία ιδρύθηκε το 1998. «Η μόνη αλλαγή στον μισθό όλων των προέδρων από τότε, είναι η ετήσια αναπροσαρμογή μισθών που εφαρμόζεται σε όλο το προσωπικό της ΕΚΤ», σημείωσε.

Επιπρόσθετα, πέραν του ετήσιου μισθού της, λόγω των πρόσθετων εφάπαξ πληρωμών και πιθανών μεταβατικών παροχών για τα δύο χρόνια μετά τη λήξη της θητείας της, τον Οκτώβριο του 2027, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τον επόμενο επαγγελματικό της ρόλο, η Κριστίν Λαγκάρντ μπορεί να αναμένει συνολικές απολαβές έως και 6,5 εκατ. ευρώ για τα οκτώ χρόνια της προεδρίας της στην ΕΚΤ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 810.000 ευρώ ετησίως.

Από το 2030, μπορεί να αναμένει ετήσια σύνταξη περίπου 178.000 ευρώ από την ΕΚΤ, σύμφωνα με την ανάλυση των Financial Times.