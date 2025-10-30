ΟΛΘ: Διοικητικές εξελίξεις (και επιβεβαίωση fpress)

Την παραίτησή του από την θέση του μη εκτελεστικού μέλους του δ.σ του ΟΛΘ υπέβαλε ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης.



Ως γνωστόν ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου παραιτήθηκε και από την Επιτροπή Ελέγχου (για τον ΟΛΘ) με πηγές του Ταμείου να αναφέρουν ότι ο ρόλος του ως προς την συμβολή της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Οργανισμού ολοκληρώθηκε.



Το πρώτο- και πολύ σημαντικό έργο- αφορά στην επέκταση του 6ου Προβλήτα, project που είχε "παγώσει" για μήνες, δίνοντας "τροφή" για κάθε λογής σενάρια, κ.λ.π



Ηδη έχει γίνει η μελετητική διαδικασία, το πρόβλημα της χρηματοδότησης έχει διευθετηθεί (σημαντικό μέρος των απαιτούμενων κεφαλαίων θα καλύψει ο βασικός μέτοχος- Belterra/Ιβάν Σαββίδης) με τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη να συμβάλει τα μέγιστα για την ρύθμιση μέχρι των τελευταίων λεπτομερειών του έργου.



Οι εργασίες θα διαρκέσουν 36 μήνες και θα αναβαθμιστεί στην πρώτη ταχύτητα των λιμένων παγκοσμίως, επεκτείνοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που ήδη διαθέτει.



Το έργο αναμένεται να περάσει στο στάδιο της υλοποίησης τον Νοέμβριο, με τις πρόδρομες εργασίες να έχουν ξεπεράσει το 50%.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΘ, Γιάννη Τσάρα ένα σημαντικό ζήτημα για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του λιμένα της Θεσσαλονίκης και κυρίως αυτών του 6ου προβλήτα, είναι η σύνδεσή του με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο.



Λόγω του μεγάλου μήκους του, ο προβλήτας θα μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο ένα πολύ μεγάλο πλοίο κοντέινερ όσο και ταυτόχρονα πολλά μικρότερα.



Αναφορικά με την κρουαζιέρα, ο CEO της εισηγμένης στο ΧΑ επιβεβαίωσε ότι και το 2025 θα ολοκληρωθεί με τον ΟΛΘ σε δυναμική τροχιά όπως έδειξαν οι αφίξεις.



Τέλος δίνεται -οριστικό τέλος- στην πολύμηνη εικοτολογία περί αποχώρησης του Ιβάν Σαββίδη κ.λ.π σεναρίων που έφταναν μέχρι παρέμβαση της Πρεσβείας (μία είναι...), με το fpress από την πρώτη στιγμή να διευκρινίζει ότι προτεραιότητα ήταν/ και παραμένει ο ΟΛΠ και ότι τα περί ΟΛΘ αφορούσαν, σχεδόν αποκλειστικά, επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα.