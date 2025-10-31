ΟΛΘ: Η Κοινοπραξία METKA – ΤΕΚΑΛ προσωρινή ανάδοχος για την κατασκευή του Προβλήτα 6
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη Σύμβαση Κατασκευαστικών Εργασιών
Ο ΟΛΘ ανακοίνωσε πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του καθόρισε την «Κοινοπραξία METKA ATE – ΤΕΚΑΛ ΑΕ» ως Προσωρινό Ανάδοχο για την κατασκευή του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής», το οποίο αποτελεί Υποχρεωτική Επένδυση σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΘ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη Σύμβαση Κατασκευαστικών Εργασιών. Θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση και υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.
