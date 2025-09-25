ΟΛΘ: Διψήφια αύξηση εσόδων και EBITDA στο α΄ εξάμηνο - Το επενδυτικό πρόγραμμα και οι Προοπτικές

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών κατέγραψε η Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.) στο Α’ εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά αναπτυξιακή της πορεία και τη στρατηγική της θέση ως διαμετακομιστικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με την έγκριση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση των ενοποιημένων εσόδων κατά 10,2%, που ανήλθαν σε 53,3 εκατομμύρια ευρώ έναντι 48,3 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024. Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 12,1%, φτάνοντας τα 25,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική άνοδο 19,7%, ανερχόμενα σε 24,9 εκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν επίσης κατά 16,7%, φτάνοντας τα 15,9 εκατομμύρια ευρώ.

Ανάπτυξη σε Όλους τους Τομείς

Όλοι οι βασικοί τομείς δραστηριότητας του Ομίλου παρουσίασαν αυξήσεις εσόδων. Ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων σημείωσε την πιο σημαντική άνοδο, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 13,2%, φτάνοντας τα 38,9 εκατομμύρια ευρώ από 34,3 εκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος. Ο τερματικός σταθμός συμβατικού φορτίου κατέγραψε αύξηση 4,5%, ενώ οι τομείς εκμετάλλευσης χώρων και επιβατικής κίνησης, που περιλαμβάνει κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα, παρουσίασαν επίσης βελτιώσεις 3,1% και 28,4% αντίστοιχα.

Επενδυτικό Πρόγραμμα και Προοπτικές

Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών της ΟΛΘ Α.Ε. για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 5,2 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Το επενδυτικό πλάνο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο δεύτερο εξάμηνο, με την επικείμενη υπογραφή της κύριας σύμβασης για το έργο επέκτασης του Προβλήτα 6, καθώς και την υλοποίηση άλλων σημαντικών επενδύσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, σχολίασε:

"Οι ισχυρές επιδόσεις του Α΄ εξαμήνου αντικατοπτρίζουν τη σταθερά αναπτυξιακή πορεία της ΟΛΘ Α.Ε. και επιβεβαιώνουν την προσήλωσή μας στην πολυεπίπεδη αναβάθμιση του Λιμένος Θεσσαλονίκης. Με το βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζουμε τη συνεπή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού μας, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται το έργο της επέκτασης του Προβλήτα 6.

Παράλληλα, εστιάζουμε στην προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, με γνώμονα την ενίσχυση των λειτουργιών και της αποδοτικότητάς μας. Με αυτές τις κινήσεις, ενισχύουμε σταθερά τη μακροπρόθεσμη αξία που δημιουργούμε για όλους τους εταίρους μας, τους μετόχους, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας. Συγχρόνως, φιλοδοξούμε να αναδείξουμε περαιτέρω τον πρωταγωνιστικό ρόλο του λιμανιού ως διαμετακομιστικού κόμβου για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έτσι, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες και προοπτικές για την οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και της χώρας συνολικά".