Θα ζητήσω αύξηση από τον εργοδότη μου. Τι θα μου μείνει στην τσέπη;
Αν ο εργοδότης συμφωνήσει να σας δώσει αύξηση, αυτή θα γίνει στις μεικτές αποδοχές σας. Όμως εσάς σας ενδιαφέρει αυτό που θα μείνει στην τσέπη. Και επειδή από την 1/1/2026 το τοπίο με την νέα φορολογική κλίμακα είναι εντελώς διαφορετικό, καλό είναι να προετοιμαστείτε κατάλληλα. Βλέπετε, πλέον παίζει ρόλο και η ηλικία σας, και ο αριθμός των παιδιών που έχετε και όχι μόνο τα μεικτά...
