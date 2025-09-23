ΟΛΠ: Ξανά στο "κάδρο" της Πρεσβείας. Αγορές για blockin minority

Εχει περάσει μία εβδομάδα, αφ' ότου-μέσω Reuters- ξανά άνοιξε θέμα...απο κινεζιποίησης λιμενικών φορέων, του ΟΛΠ συμπεριλαμβανόμενου.



Γνωστό, πως αρχές Ιανουαρίου 2025, το αμερικανικό Υπουργείο Αμυνας ενέταξε την CosCo σε κατάλογο εταιρειών που, θεωρείται ότι έχουν συνεργασία (ακόμη και έμμεση) με κινζεικό στρατό. Ενταξη που, όπως είχε διευκρινιστεί τότε δεν συνεπαγόταν αυτόματα επιβολή οικονομικών κυρώσεων, αλλά στόχευε στο να αποθαρρύνει εταιρείες να συνεργάζονται με την CosCo.



Το θέμα "έφυγε" από την επικαιρότητα, μέχρι πρόσφατα που το ξανά ανακίνησε το Reuters, με συνέπεια την κυκλοφορία νέων σεναρίων, κ.λ.π



Προφανώς, μεταξύ Ουάσιγκτον-Πεκίνου εξελίσσεται διελκυστίνδα, που συμπεριλαμβάνει και τα "λιμενικά", με ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει και για τον ΟΛΠ (όπως και για άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια, όπου τα κινεζικά συμφέροντα είναι "παρόντα").



Ωστόσο, κοινός τόπος είναι ότι το λιμάνι του Πειραιά- ως πύλη εισόδου κινεζικών προϊόντων, κ.λ.π- και πρώτη για εισαγωγές σε χώρες της Ε.Ε- είναι κάτι σαν...καρφί στο μάτι των αμερικανικών συμφερόντων. Για αυτό και όπως λέγεται είναι από τα θέματα που έχει στον "χαρτοφύλακα" της η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ (σ.σ η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, αναμένεται στην Αθήνα, μέσα Οκτωβρίου).



Πέραν όμως αυτών, υπάρχει ένα δεδομένο, που αποτυπώνεται σταθερά- μήνες τώρα- στο χρηματιστηριακό ταμπλώ, και αφορά στη μετοχή του ΟΛΠ.



Εως τα 44 ευρώ η τιμή, στην χθεσινή συνεδρίαση, με νέα άνοδο 3,05% και συνολικά 46,50% για το 2025. Μεταβολή, κατά τι μεγαλύτερη του Γενικού Δείκτη (38,80%) δλδ outperform.



Με την CosCo να ελέγχει το 67% του μ.κ θέμα αμφισβήτησης του βασικού μετόχου δεν υφίσταται. Οντως, ωστόσο, ποσοστό 7,14% έχει παραμείνει στο ΤΑΙΠΕΔ ενώ ένα σημαντικό 25,86% είναι σε ελεύθερη διασπορά. Θεωρητικά, γιατί το free float είναι πολύ μικρότερο, καθώς αποτελεί talk of the town (of Piraeus) ότι το Helikon "χτίζει" μεθοδικά από τον Απρίλιο 2024, μειοψηφική θέση (που θα μπορούσε να έχει φτάσει το 3,5%-3,8%). Παράλληλα ανάλογο ποσοστό φέρεται να διαθέτει η MSC (είτε άμεσα/είτε έμμεσα). Ενδιαφέρουσα και η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου (ΕΔΩ *).



Τι θα μπορούσαν να σημαίνουν αυτά; σύμφωνα με παράγοντες που παρακολουθούν τις εξελίξεις; Σε πρώτη φάση, στην συγκρότηση ενός μειοψηφικού μπλοκ, ικανού να μπλοκάρει αρκετές προτάσεις/εισηγήσεις του βασικού μετόχου. Πρόκειται για το γνωστό ως blocking minority...



