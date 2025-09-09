Πως είδε οι αγορά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός

Κατά γενική ομολογία τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ ήταν τα πιο γενναιόδωρα και δραστικά από κάθε άλλη χρονιά στην κυβερνητική θητεία Μητσοτάκη, από το 2019 μέχρι σήμερα.



Εμφανής η πολιτική στόχευση- προς τα πληθυσμιακά στρώματα που φαίνεται (δημοσκοπικά) να έχουν διαρροές κυβέρνηση και ΝΔ- μέτριο ωστόσο το αποτύπωμα της προς την επιχειρηματικότητα.



Το fpress από χθες εστίασε στη "ναι μεν, αλλά..." κριτική των Σταύρου Καφούνη (ΕΣΕΕ) και Γιάννη Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ)

Γενναίο μεν το πακέτο φορολογικών μέτρων (αναλυτικά, πόσα κερδίζουν 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι-με παραδείγματα και πίνακες) πλην όμως πολύ αδύναμο το...γκελ που έκανε την πρώτη μέρα στην αγορά.

Ο λόγος για την επιχειρηματική, επενδυτική κοινότητα, μέρος της οποίας περιμένει να δει εάν τα μέτρα θα έχουν (και ποιο )πολιτικό όφελος για την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό.



Ορόσημο η 28η Οκτωβρίου- ημέρα Τρίτη- και όπως συνηθίζεται στην αθλητική πιάτσα το ερώτημα είναι εάν τα μέτρα θα βγάλουν την...παρέλαση.



Κοινή εκτίμηση στην κοινότητα πως, άσχετα από την-εκ νέου- διαβεβαίωση Μητσοτάκη πως εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο.

Το πόσο μακρυά θα φανεί στην πορεία, πλην όμως είναι διακριτή η αναδιάταξη επιχειρηματικών δυνάμεων- με το "παλαιό χρήμα" να μην έχει ανοίξει, ωστόσο, ακόμη τα χαρτιά του- η σύγκλιση, μέχρι πρόσφατα... άσπονδων, η αναζήτηση εναλλακτικών κ.α.



Ρευστότητα, που ορατή με γυμνό μάτι, έχει αρχίσει να επηρεάζει και την στάση συγκεκριμένων διαχειριστών ξένων funds.



Από την συνεδρίαση της 25ης Αυγούστου και μετά είναι διακριτή η μεθοδική, σταδιακή μείωση θέσεων τόσο σε τραπεζικά χαρτιά-όσο σε μετοχές blue chips. Τάση που εντάθηκε στις συνεδριάσεις της πρώτης εβδομάδας Σεπτεμβρίου, για να γίνει πιο ευδιάκριτη χθες.



Διορθωτική η συνεδρίαση για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με υπέρτερους τους πωλητές στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου.

Την ίδια ώρα που στο χρηματιστήριο του Παρισιού-εν μέσω πολιτικής κρίσης και "εξόδου" Μπαϊρού από την πρωθυπουργία- η διακύμανση για τον CAC40 ήταν σταθερά σε θετικό έδαφος, καθ' όλη την διάρκεια της συνεδρίασης.