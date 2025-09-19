Προς μία ΔΕΘ δίχως... Θεσσαλονίκη

Με αφορμή την δήλωση Αθηνάς Αηδονά το σημερινό παρασκήνιο μας.



Σύμφωνα με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "...η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ταυτισμένη με την πόλη, με τους φορείς και τους ανθρώπους της, που τη στηρίζουν διαχρονικά. Η σχέση αυτή δεν μπορεί να αποδυναμωθεί ούτε μπορεί η συμμετοχή των φορέων της πόλης στο νέο σχήμα διοίκησης να περιοριστεί απλώς και μόνο σε έναν συμβουλευτικό ρόλο. Είναι, μάλιστα, αδιανόητο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό μέρος της ανάπλασης, να μην έχει λόγο στις αποφάσεις για τη νέα ΔΕΘ. Θεωρούμε αυτονόητο ότι στις αποφάσεις για έναν εμβληματικό φορέα της Θεσσαλονίκης πρέπει να συμμετέχουν οι ίδιοι οι φορείς της πόλης και οι εκπρόσωποι τους οποίους οι πολίτες έχουν επιλέξει. Η πόλη πρέπει να έχει φωνή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης...".



Μας κίνησε την προσοχή και ψάχνοντας το, μάθαμε ότι όντως στην πρόταση για το νέο διοικητικό σχήμα της ΔΕΘ περιλαμβάνονται, από την αναδιάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου (σε 7μελές όργανο) στο οποίο ΔΕΝ θα συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων της Θεσσαλονίκης.

Το πως θα εκπροσωπούνται έχει ενδιαφέρον, καθότι θα γίνει μέσω συμβουλευτικής επιτροπής- γνωμοδοτικού χαρακτήρα- που ωστόσο δεν θα έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Η ΔΕΘ ανατίθεται εξ' ολοκλήρου στο Υπερταμείο, που θα έχει τον απόλυτο έλεγχο.



Θέση ανάλογη της Αθηνάς Αηδονά, υποστηρίζει και ο Στέλιος Αγγελούδης. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος εύλογα υποστηρίζει πως δεν είναι δυνατόν να μην εκπροσωπείται (σε εκτελεστικό επίπεδο) η πόλη.



Επιχειρήσαμε να έχουμε την άποψη και του Υπερταμείου, δεν κατέστη δυνατόν.



Επειδή, οι Θεσσαλονικείς δεν θα το αφήσουν έτσι το θέμα, και με το Υπερταμείο θα ξανά προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε, και ανοιχτοί στην Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, θα είμαστε.