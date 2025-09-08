Χατζηθεοδοσίου-Καφούνης : Ναι μεν, στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στην ΔΕΘ, αλλά...

Απόλυτα σωστή η μείωση της φορολογίας, αλλά απουσιάζουν μέτρα για την ακρίβεια, ο συνοπτικός σχολιασμός των μέτρων από τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.



Η μείωση των φορολογικών συντελεστών -και ο μηδενισμός τους για κάποιες κατηγορίες ευάλωτων συμπολιτών- είναι σίγουρα μία θετική κίνηση καθώς πρόκειται για ένα αίτημα όλης της κοινωνίας. Ξεκάθαρα λοιπόν χαιρετίζω τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο επικεφαλής του ΕΕΑ για να συμπληρώσει πω δεν είναι σίγουρος ότι αυτή η παρέμβαση θα αποτελέσει μία πειστική απάντηση στην ακρίβεια, η οποία συνεχίζει να "καλπάζει".



Προφανώς, καθώς σημασία δεν έχει μόνο ο ονομαστικός μισθός ή το εισόδημα ενός πολίτη αλλά η αγοραστική του δυνατότητα, θα συμπλήρωνε και ο πιο καλόπιστος.



Σε ανάλογη γραμμή και ο Σταύρος Καφούνης.



Ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ήταν σαφής σημειώνοντας ότι το εμπόριο δεν βρήκε θέση στο πακέτο μέτρων που εξαγγέλθηκαν.



Σημειωτέον ότι ο ευρύτερα εννοούμενος εμπορικός κλάδος είναι ο ισχυρότερος και μεγαλύτερος εργοδότης της οικονομίας, για να μην ξεχνιόμαστε.