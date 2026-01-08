Νέες αυξήσεις στον λογαριασμό του ρεύματος: Υπολογίστε την "παγίδα" των συμπληρωματικών χρεώσεων

Σας παρουσιάζουμε το εργαλείο με το οποίο μπορείτε να υπολογίσετε με ακρίβεια...λεπτού τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα διαπιστώσετε ότι οι χρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας δεν αποτελούν παρά το 60-65% του τελικού ποσού που καλείστε να καταβάλλετε. Οι χρεώσεις του ΑΔΜΗΕ (οι οποίες αυξάνονται και πάλι από τον Φεβρουάριο του 2026), του ΔΕΔΔΗΕ, των ΥΚΩ, του ΕΤΜΕΑΡ, του ΦΠΑ, της ΕΡΤ, φτάνουν να ανεβάζουν το συνολικό κόστος της κάθε κιλοβατώρας στα 24,4 λεπτά με βάση τα επίσημα στοιχεία.

Η πληροφορία είναι δύναμη και είναι καλό να την έχετε πριν λάβετε κρίσιμες αποφάσεις. Για παράδειγμα, οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες που ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας για να αντικαταστήσουν τη θέρμανση με πετρέλαιο, είναι καλό να γνωρίζουν το πραγματικό κόστος της κιλοβατώρας καθώς όση εξοικονόμηση και αν κάνει μια αντλία, είναι δεδομένο ότι θα φορτώσει πολλές χιλιάδες κιλοβατώρες στον ετήσιο λογαριασμό ρεύματος. Από τη στιγμή μάλιστα που η αυξημένη κατανάλωση "τιμωρείται" (κυρίως λόγω της μεθόδου υπολογισμού των ΥΚΩ), καλό είναι να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο του fpress.gr για να γίνει σωστός προϋπολογισμός.