Νέα μέτρα για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο - Οι εννέα δράσεις του 2026 που αλλάζουν ριζικά το πεδίο

Ένα νέο νόμο- οδηγό για τις επιχειρήσεις που θα τους επιτρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων πώς θα φορολογηθούν, μειώνοντας την αβεβαιότητα και κάνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον πιο σταθερό και φιλικό για επενδύσεις, ετοιμάζει η κυβέρνηση-μεταξύ άλλων παρεμβάσεων- στο πεδίο της φορολογίας .

Όπως προκύπτει από το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο κατατέθηκε χθες στην Κομισιόν, την επόμενη χρονιά θα γίνουν τουλάχιστον 9 παρεμβάσεις με αιχμή την φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, την επέκταση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλη την αγορά, το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) και την ψηφιοποίηση των συναλλαγών.

Ειδικότερα οι δράσεις που προωθούνται αφορούν:

1.Επέκταση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλες τις επιχειρήσεις.

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 2 Φεβρουαρίου 2026. Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να αποδέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια από αυτή την ημερομηνία και μετά, εκτός από ειδικές περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα επιτρέψει την αυτόματη διασύνδεση των στοιχείων τιμολόγησης με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, εξαλείφοντας καθυστερήσεις, λάθη και παρατυπίες.

2.Ψηφιακή υποβολή δελτίων αποστολής σε περισσότερους κλάδους.

H δεύτερη φάση, προβλέπει την επέκταση του μέτρου σε όλες τις επιχειρήσεις και την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας διακίνησης και παράδοσης αγαθών.

3.Στον τομέα των υπηρεσιών, σχεδιάζεται η υλοποίηση Ψηφιακού Πελατολογίου στον κλάδο των εκδηλώσεων.

Από τον Σεπτέμβριο 2025, το ψηφιακό πελατολόγιο έγινε υποχρεωτικό για μια σειρά από επιχειρήσεις όπως συνεργεία, φανοποιεία, χώροι στάθμευσης και επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων.

4.Ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας MIΔΑ στην ΑΑΔΕ, για ενιαία απεικόνιση δεδομένων ιδιοκτησίας των ακινήτων.

Μέσω του Μητρώου αυτού θα γίνει διασύνδεση όλων βάσεων δεδομένων για την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων φορολογουμένων: του Εθνικού Κτηματολογίου, του αρχείου της ΑΑΔΕ και του αρχείου του ΔΕΔΔΗΕ για όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Η πλατφόρμα αυτή θα συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα ιδιοκτησίας και χρήσης ακινήτων για κάθε φορολογούμενο. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων ενώ θα βελτιωθεί η ακρίβεια των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων με συνέπεια να καταστεί δυνατή η μαζική διενέργεια ελέγχων για τον εντοπισμό αδήλωτων ακινήτων, αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων και αδήλωτων ενοικίων.

5.Δημιουργία Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Ανάλυσης Δεδομένων (BI & Data Analytics) για την πρόβλεψη προτύπων μη φορολογικής συμμόρφωσης.

Η ΑΑΔΕ θα μπορεί να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζει περιπτώσεις φοροδιαφυγής .

6.Καθιέρωση Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνου Συμμόρφωσης (CRM) και Επιχειρησιακού Κινδύνου (ERM).

Τα συστήματα αυτά θα επιτρέπουν την καταγραφή, παρακολούθηση και ανάλυση κινδύνων που σχετίζονται με τη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

7.Εφαρμογή του Νόμου 5100/2024, με τον οποίο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2523 για την ελάχιστη φορολόγηση των πολυεθνικών ομίλων.

Πρόκειται για ένα κρίσιμο στοίχημα καθώς στοχεύει στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

8.Ολοκλήρωση έως το 2026 της νομοθεσίας για τη φορολόγηση κρυπτονομισμάτων, που θα είναι ευθυγραμμισμένη με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Μέχρι και σήμερα, τα κρυπτονομίσματα, είναι αόρατα για την Εφορία, καθώς υπάρχει κενό στη φορολόγηση τους, με αποτέλεσμα να προκαλούνται τεράστια προβλήματα στις συναλλαγές των φορολογουμένων που έχουν επενδύσει σε αυτά. Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δεν ξεκαθαρίζεται η φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτάται από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, ενώ μόνο εκτιμήσεις γίνονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να φορολογούνται ως προερχόμενα από άυλες κινητές αξίες.

9.Θέσπιση νόμου για «προκαταρκτικές φορολογικές αποφάσεις (advance tax rulings)», ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να λαμβάνουν μία προκαταρκτική γνωμοδότηση για τη φορολογική μεταχείριση, πριν από την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής ή επιχειρηματικής κίνησης, προκειμένου να γνωρίζουν πώς θα φορολογηθούν.