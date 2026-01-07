Ολα τα μέτρα για τους αγρότες – Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα, επιστροφή ΕΦΚ στην αντλία

Τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες ανακοίνωσαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

«Λόγω των αυξημένων προϋποθέσεων που τίθενται από το νέο υβριδικό σύστημα 237 εκατ. της βασικής εισοδηματικής στήριξης δεν έχουν έως σήμερα (χρήματα του πρώτου πυλώνα) λόγω μη ενεργοποίησης δικαιωμάτων και εκκρεμών ελέγχων. Εκτιμάται ότι μετά τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων το ποσό αυτό θα διαμορφωθεί στα 160 εκατ. που αφορούν τον α’ πυλώνα και δεν έχουν κατανεμηθεί. Από αυτά 80 εκατ. θα διανεμηθούν για την στήριξη των κτηνοτρόφων και 80 στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς», πρόσθεσε.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι υπήρξε καθυστέρηση ενός μήνα στις αγροτικές πληρωμές σε σχέση με το 2024, οι οποίες ξεκίνησαν φέτος στα τέλη Νοεμβρίου μετά από επιστολή προς την Κομισιόν, διευκρινίζοντας ότι η Ελλάδα λαμβάνει τα ίδια κονδύλια από την Ε.Ε. για άμεσες ενισχύσεις, ενώ τα επιπλέον ποσά του 2025 προέρχονται από ΕΛΓΑ και άλλα εθνικά μέτρα.

«Η χώρα θα λάβει ακριβώς τα ίδια χρήματα από τις Βρυξέλλες για απευθείας αγροτικές ενισχύσεις στον πρώτο πυλώνα και την στήριξη του εισοδήματος των αγροτών», είπε ακόμη και συμπλήρωσε ότι η μεγάλη πλειονότητα και οι πραγματικοί παραγωγοί θα βγουν κερδισμένοι γιατί «τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε πως «για μερικές χιλιάδες υποθέσεις τα στοιχεία έχουν ήδη δεσμευθεί από την Οικονομική Αστυνομία ενώ μερικές χιλιάδες ΑΦΜ επίσης έχουν παραπεμφθεί για περαιτέρω διασταυρώσεις»

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «7.004 περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί ήδη από την Οικονομική Αστυνομία και έχουν γίνει καταλογισμοί. 3.000 περιπτώσεις ελέγχονται από την ΑΑΔΕ για διαφορές με το E9 ενώ ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχει άλλες περιπτώσεις για την ακρίβεια των δηλώσεων».

Τα αιτήματα και οι απαντήσεις της κυβέρνησης

Σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών, ο κ. Χατζηδάκης είπε, παρουσιάζοντας σχετικούς πίνακες:

«Από τα 27 αιτήματα των αγροτών 16 έχουν επιλυθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά»

«4 αιτήματα βρίσκονται υπό επεξεργασία»

«7 αιτήματα βρίσκονται εκτός δημοσιονομικών ορίων ή ευρωπαϊκού πλαισίου»

Eξι παρεμβάσεις

O κ. Χατζηδάκης παρέθεσε επίσης τους άξονες των 6 νέων παρεμβάσεων της κυβέρνησης:

Για τη νέα αγροτική πολιτική ξεκινάμε άμεσα διάλογο με όλους τους αγρότες της χώρας, είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

«Σήμερα παρουσιάζεται πακέτο που δεν περιορίζεται στη διαχείριση του σήμερα, αλλά στην οικοδόμηση βιώσιμου μέλλοντος για την αγροτική παραγωγή, πανελλαδικές συνδιασκέψεις με αγρότες, στόχο την ενίσχυση της διεθνούς θέσης των ελληνικών προϊόντων, την επιστροφή στην κανονικότητα και τη μετάβαση από την επιδοματική πολιτική στην ανάπτυξη, με κοστολογημένα μέτρα για αυξημένο εισόδημα και υπεραξία. Αν κάποιος προτείνει κι άλλα μέτρα, να τα καταθέσει κοστολογημένα», είπε.

«Η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση όλων των πολιτών και όλων των παραγωγών. Νοιάζεται για το σύνολο των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων. Όχι μόνο για όσους βρίσκονται στα μπλόκα», πρόσθεσε.

Εκανε λόγο επιπλέον για 11 πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών και ενίσχυσης του εισοδήματός του που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και επανέλαβε πως η πρόσκληση σε διάλογο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη Mercosur. Οπως υποστήριξε, αυτή η πρόσκληση έπεσε στο κενό, διότι οι αγρότες αρνήθηκαν τον διάλογο

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στα νέα μέτρα:

8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα



Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη.

Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών – αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μην αναδυθούν θέματα ανταγωνισμού.

Ολοι οι νέοι αγρότες θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο ΓΑΙΑ – σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι έχουν ήδη ενταχθεί

Τροποποίηση Κανονισμού ΕΛΓΑ

Θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας (από 80% σήμερα), χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς.

Για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι.

Αυξάνεται το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ (από 70.000 ευρώ σήμερα).

Ανοίγει διάλογος για επόμενες τροποποιήσεις σε δεύτερο στάδιο σε συνεργασία με τους φορείς των αγροτών.

Αναδιανομή αδιάθετων πόρων

Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι οι πόροι που θα μείνουν αδιάθετοι από τη βασική ενίσχυση θα διανεμηθούν στους αγρότες. Δεν θα επιστρέψουν στις Βρυξέλλες. Εκτιμάται ότι από τη βασική ενίσχυση θα περισσέψουν περίπου 160 εκατ. ευρώ.

Οι βαμβακοπαραγωγοί και οι σιτοπαραγωγοί θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης. Φυσικά εξετάζουμε και την περίπτωση των παραγωγών της μηδικής η εμπορία της οποίας επλήγη από τα μέτρα βιοασφάλειας για την ευλογιά.

Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ:

• 40 εκατ. ευρώ επιπρόσθετης βασικής ενίσχυσης

• 40 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης

Η πληρωμή των οικολογικών σχημάτων πραγματοποιείται εντός του β΄ τριμήνου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με δανειοδοτήσεις και ενισχύσεις

Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενεργοποίηση των τριών νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΣΣ ΚΑΠ.

Αρχική δημόσια δαπάνη: 160 εκατ. ευρώ – υπερδιπλάσια του αρχικά προγραμματισμένου προϋπολογισμού. Με τη μόχλευση, η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις.

Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του ΣΣ ΚΑΠ αφορούν:

• Εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους

• Μικρά δάνεια με άτοκη συμμετοχή και επιδότηση επιτοκίου

• Καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για γεωργούς νεαρής ηλικίας, που συνδυάζει δάνειο με μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική στήριξη

Πετρέλαιο: Επιστροφή του ΕΦΚ στην αντλία

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, τόνισε, μεταξύ άλλων, πως θα γίνεται επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία.

Οπως διευκρίνισε:

Κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app – η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο.

Μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι: ο πελάτης είναι αγρότης, δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης.

Εκπτωση δίνεται «στην αντλία», με την έκδοση του τιμολογίου (στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR).

Οσον αφορά τους πρατηριούχους, θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής του ΕΦΚ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.

Barcode στα ελληνικά προϊόντα

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος μίλησε για το σύστημα Εθνικής Ιχνηλάτησης, με το οποίος θα καταγράφεται τι συμβαίνει με τα ελληνικά προϊόντα.

Σήμερα δεν αναγράφεται με σαφήνεια η προέλευση και γι’ αυτό εισάγεται η κωδικοποίηση, ώστε κάθε ελληνικό προϊόν να διαθέτει μοναδικό barcode που το ακολουθεί από το χωράφι στο ράφι, επιτρέποντας να γνωρίζουμε πόσα προϊόντα στα ράφια είναι ελληνικά και πόσα εισαγώμενα.