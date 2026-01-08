Επιδοτήσεις έως 90% για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών – Τι αλλάζει στο νέο πρόγραμμα

Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, εστιάζοντας στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και τις επιδοτήσεις που προσφέρει στους πολίτες.

Η Υπουργός τόνισε ότι, παρά το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, η πίεση για τους ενοικιαστές παραμένει έντονη, ιδιαίτερα για μονοπρόσωπα νοικοκυριά και νέους ανθρώπους. Υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 21.000 πολίτες έχουν αποκτήσει σπίτι μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», πληρώνοντας δόση χαμηλότερη από ένα μηνιαίο ενοίκιο.

Αναφερόμενη στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», η υπουργός επισήμανε τη διαφορά του από το ισχύον πρόγραμμα. Το τρέχον πρόγραμμα παρέχει επιδότηση έως 60% και μέχρι 8.100 ευρώ για εργασίες συνολικού ύψους 13.500 ευρώ, ενώ το νέο πρόγραμμα, που αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2026, προσφέρει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο, με επιδότηση έως 90% και ποσό έως 36.000 ευρώ, στοχεύοντας στην αξιοποίηση χιλιάδων παλαιών και κλειστών κατοικιών.

Σχετικά με τη μετεγκατάσταση πολύτεκων οικογενειών στην ύπαιθρο, η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το δημογραφικό, υπενθυμίζοντας την επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης σε έξι νέες Περιφερειακές Ενότητες: Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Φλώρινας, Πέλλας και Καστοριάς. Στόχος είναι η ουσιαστική ενίσχυση των ακριτικών περιοχών και η παροχή κινήτρων για επιστροφή ή νέα εγκατάσταση, με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η επέκταση θα συνεχιστεί και σε άλλες νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές όπου υπάρχουν έντονες δημογραφικές πιέσεις.

Όσον αφορά το Πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, η Υπουργός σημείωσε ότι η ενεργοποίησή του θα ξεκινήσει μετά τις 12 Ιανουαρίου 2026, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των παρόχων. Έχουν εγκριθεί περίπου 2.500 αιτήσεις, ενώ οι γονείς και κηδεμόνες που επελέγησαν θα ενημερωθούν για τον τρόπο απόδοσης και ενεργοποίησης των vouchers. Το πρόγραμμα προβλέπει έως 800 ευρώ τον μήνα για εξειδικευμένες θεραπείες, όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και άλλες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πέραν αυτών που καλύπτονται ήδη από τον ΕΟΠΥΥ, στηρίζοντας παιδιά με νευροαναπτυξιακά προβλήματα και τις οικογένειές τους.

Σχολιάζοντας ακόμη τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη περί χρήσης ναρκωτικών, η Δόμνα Μιχαηλίδου τις χαρακτήρισε χυδαίες, λανθασμένες και βαθιά επικίνδυνες, επισημαίνοντας ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες πρόληψης και στέλνουν λανθασμένα μηνύματα, ειδικά στους νέους. «Υπάρχουν οικογένειες που πονάνε και έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους· έχω χάσει και φίλο από χρήση ecstasy», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όποιος απευθύνεται δημόσια πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός.