«Βούλιαξε» το σχέδιο Στάσση για χαράτσι στις αυξημένες καταναλώσεις

Το μέτρο εξαγγέλθηκε τον περασμένο Μάιο με κάθε επισημότητα ώστε να πληροί η εταιρεία το γράμμα του νόμου. Υποτίθεται ότι η αλλαγή του κλιμακίου (σ.σ η μείωσή του από τις 500 στις 200 κιλοβατώρες θα γινόταν από την 1η Αυγούστου). Μπήκε δίμηνος πάγος μέχρι την 1η Οκτωβρίου και τώρα, στο πλαίσιο ανακοίνωσης των τιμών του πράσινου τιμολογίου για τον Σεπτέμβριο έγινε γνωστό ότι θα υπάρξει νέα αναβολή μέχρι το τέλος του χρόνου.

Επιβεβαιώνεται έτσι πλήρως το ρεπορτάζ του fpress.gr που εδώ και μέρες μιλούσε για την οργή που προκάλεσε ο συγκεκριμένος σχεδιασμός Στάσση στους κόλπους της κυβέρνησης. Ήταν και ο λόγος για τον οποίο ο ίδιος ο υπουργός Περιβάλλοντος έφτασε στο σημείο να καλέσει δημόσια τη ΔΕΗ να ξανασκεφτεί την συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική όπερ και εγένετο. Έτσι, τουλάχιστον για τους δύο πρώτους δύσκολους μήνες του φετινού φθινοπώρου και χειμώνα, οι πελάτες του πράσινου τιμολογίου δεν θα έχουν να σκέφτονται και το νέο «κρυφό χαράτσι». Τους μένει το να πληρώνουν εμπρόθεσμα τον λογαριασμό προκειμένου να μην τους επιβληθεί πρόστιμο 10% επί του λογαριασμού.

Πάμε τώρα στις σημερινές ανακοινώσεις του πράσινου τιμολογίου. Χρειάστηκε παρέμβαση σε επίπεδο πρωθυπουργού για να κάνει η ΔΕΗ το αυτονόητο. Να μεταφέρει δηλαδή τις μειώσεις που καταγράφηκαν στις τιμές χονδρικής, στις αντίστοιχες της λιανικής. Έφτασε στο σημείο ο αρμόδιος υφυπουργός να προειδοποιήσει ακόμη και με επαναφορά της φορολόγησης των υπερκερδών.

Είναι επαρκείς οι μειώσεις που έκανε η ΔΕΗ; (επιμένουμε στο δικό της πράσινο τιμολόγιο καθώς εξακολουθεί να μετράει πάνω από 3,5 εκατομμύρια πελάτες, κυρίως νοικοκυριά που δεν μπορούν να εξοικειωθούν με τις πολύπλοκες παραμέτρους της μαθηματικής φόρμουλας. Εμείς θα σας αποκαλύψουμε τις αλλαγές που έκανε η εταιρεία στα ψιλά γράμματα και το αρμόδιο υπουργείο θα κρίνει αν αυτό που έγινε για τους καταναλωτές τον Σεπτέμβριο είναι τελικώς επαρκές ή όχι.

Το πράσινο τιμολόγιο υπολογίζεται με βάση κάποιες σταθερές και κάποιες μεταβλητές. Η βασική μεταβλητή είναι η τιμή χονδρικής και από τη στιγμή που αυτή μειώνεται, πρέπει να «διορθώνει» άμεσα και η τιμή λιανικής. Φυσικά όλες οι εταιρείες, και η ΔΕΗ, έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι και αυτό αποδεικνύεται και στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Ένα βασικό εργαλείο που έχουν στα χέρια τους οι εταιρείες για να καθορίζουν την τελική λιανική τιμή, είναι το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρουν. Ποιο ήταν αυτό το ποσοστό τον Αύγουστο; 12,5% για το ημερήσιο τιμολόγιο και 20% για το νυχτερινό. Ας αφήσουμε κατά μέρος ότι αυτό το ποσοστό μπορούσε να μειωθεί στο 2,5% και 10% αντίστοιχα για τις εκπρόθεσμες πληρωμές λογαριασμών αλλά και την μη εγγραφή στο MyDEI. Να δούμε τι έγινε τον Σεπτέμβριο; Το ποσοστό μείωσης περιορίστηκε στο 11% και για το ημερήσιο και για το νυχτερινό τιμολόγιο. Ναι, μειώσεις υπήρξαν στα πράσινα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Σεπτέμβριο. Όμως, ο καταναλωτής δεν θα δει ολόκληρη τη μείωση που δικαιολογεί η πορεία της χονδρικής. Ένα μέρος της μείωσης (μικρό για το ημερήσιο τιμολόγιο και μεγαλύτερο για το νυχτερινό) μένει και αυτό τον μήνα στο ταμείο της εταιρείας.