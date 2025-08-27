Γιατί… φόρτωσε ο Παπασταύρου με τον Στάση της ΔΕΗ

Έγινε όμως και αυτό. Αντικείμενο η πρόθεση του βασικού ενεργειακού παρόχου να αυξήσει τις χρεώσεις στο πράσινο τιμολόγιο για όσους καταναλώνουν πάνω από 500 κιλοβατώρες τον μήνα. Η συγκεκριμένη πρόθεση της ΔΕΗ έχει εκφραστεί δημοσίως και εγγράφως από την άνοιξη. Εφαρμόζοντας το γράμμα του νόμου, η εταιρεία ενημέρωσε εκατομμύρια καταναλωτές ότι από τον Αύγουστο θα αλλάξει τα κλιμάκια στα πράσινα τιμολόγια στα οποία παραμένουν εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια καταναλωτές. Έτσι, θα εφαρμοζόταν μια χαμηλότερη τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες και μια υψηλότερη από τις 200 κιλοβατώρες και πάνω. Που είναι σήμερα το όριο αλλαγής; Στις 500 κιλοβατώρες δηλαδή μιάμιση φορά επάνω.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε «πάγωμα» της απόφασής της για δύο μήνες. Ο Αύγουστος ήρθε και το μέτρο δεν ενεργοποιήθηκε ενώ το πάγωμα προβλήθηκε ως προωθητική ενέργεια δίμηνης διάρκειας. Κάτι που σημαίνει ότι η αλλαγή πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Οκτωβρίου. Θα γίνει; Μένει να το δούμε στην πράξη. Ο υπουργός Περιβάλλοντος πάντως δεν φαίνεται να χρησιμοποίησε τυχαία τη λέξη «επανεξέταση». Μπορεί εκ της θέσεώς του να μην υπαγορεύει δημόσια σε μια εισηγμένη εταιρεία το ποια τιμολογιακή πολιτική θα ακολουθήσει. Ωστόσο, το μήνυμα εστάλη –δημόσια- και μάλιστα ήταν αρκετά σαφές. Το… μπαλάκι πέρασε στην πλευρά Στάση. Θα περιμένουμε να δούμε καταρχήν αν θα υπάρξει η μείωση στο πράσινο τιμολόγιο του Σεπτεμβρίου (κάτι που επίσης επισήμανε ότι πρέπει να συμβεί ο αρμόδιος υπουργός λόγω της αποκλιμάκωσης της τιμής χονδρικής) και κατά δεύτερον αν η ιδέα της αλλαγής της κλίμακας θα παραμείνει κλειδωμένη στο συρτάρι σε μόνιμη βάση.