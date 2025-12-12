THEON: Σύμβαση-μαμούθ 1 δισ. ευρώ

Νέα σύμβαση με τον OCCAR για προμήθεια επιπλέον 100.000 συστημάτων νυχτερινής όρασης στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και 4.000 NVGs στο Βέλγιο.



Στα 2,4 δισ. το ανεκτέλεστο, της εισηγμένης στο Euronext Amsterdam.



Με την τελευταία αυτή παραγγελία, ο συνολικός αριθμός των συστημάτων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται σε περίπου 200.000.

Η THEON παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής συστημάτων νυχτερινής όρασης στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας πλέον σημαντική προβλεψιμότητα ανεκτέλεστου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια έως το 2029.



Για τον Κριστιάν Χατζημηνά αυτή η Τροποποίηση Σύμβασης αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία παραγγελία Συστημάτων Νυχτερινής Όρασης στην ιστορία Ευρωπαϊκής χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, ενδεχομένως τη μεγαλύτερη παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΗΕΟΝ International πέραν των ήδη ανακοινωμένων παραγγελιών στην Ευρώπη, οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την αύξηση των αμυντικών δαπανών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού επιβεβαιώνουν τις επιχειρηματικές προσδοκίες της διοίκησης, δικαιώνοντας την παράλληλα για τον εξωστρεφή προσανατολισμό της.