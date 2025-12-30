Ευρωπαϊκές μετοχές: Οι τράπεζες οδήγησαν το ράλι - Οι μεγάλοι χαμένοι του 2025

Η άνοδος των τιμών των πολύτιμων μετάλλων και η υπόσχεση για μαζικές αμυντικές δαπάνες ενίσχυσαν τις ευρωπαϊκές μετοχές σε αυτή τη χρονιά που έσπασε τα ρεκόρ, ωστόσο ήταν οι τράπεζες εκείνες που έκλεψαν την παράσταση, δίνοντας ώθηση στο ισχυρό ράλι των χρηματιστηρίων που οι αναλυτές είναι βέβαιοι ότι θα συνεχιστεί και το 2026.

Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έχει κερδίσει 16% φέτος, δημιουργώντας ιστορικά υψηλά και ξεπερνώντας τον S&P 500 σε όρους δολαρίου στην πορεία. Οι τράπεζες έχουν ηγηθεί της ανόδου, με τον κλάδο να σημειώνει άνοδο 65% και να βρίσκεται σε καλό δρόμο για την πιο ισχυρή ετήσια αύξηση από το 1997, χάρη στα ισχυρά κέρδη και τις πληρωμές προς τους μετόχους.

«Ένα εκλεκτικό μείγμα μετοχών έχει υπεραποδόσει», δήλωσε ο Πίτερ Όπενχάιμερ, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής μετοχών στην Goldman Sachs Group Inc. Από την άλλη πλευρά, εκείνες οι μετοχές που υστέρησαν χαρακτηριστικά, «ήταν εκείνες που εκτέθηκαν στις επίκαιρες αντιξοότητες της χρονιάς: υψηλότεροι δασμοί, ασθενέστερο δολάριο και κινεζικός ανταγωνισμός», είπε.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στην Ευρώπη το 2025

Μεταβολή της μετοχής από την αρχή του έτους

Όσο για το επόμενο έτος, οι στρατηγικοί αναλυτές αναφέρουν ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν αρκετούς παράγοντες υπέρ τους, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλότερης έκθεσης σε οποιαδήποτε πιθανή «φούσκα» στις μετοχές τεχνολογίας, η οποία οδηγεί σε κέρδη στη Wall Street.

«Ο φόβος για περαιτέρω αδυναμία του δολαρίου, ένα ακόμη σημαντικό χάσμα αποτίμησης έναντι των ΗΠΑ και ένα θετικό μακροοικονομικό υπόβαθρο θα πρέπει επίσης να αποτελούν καλό οιωνό για τις ευρωπαϊκές μετοχές το 2026», δήλωσε ο Ούλριχ Ούρμπαν, επικεφαλής στρατηγικής και έρευνας πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην Berenberg. «Ωστόσο, για να αποδώσουν ξανά καλά οι ευρωπαϊκές μετοχές, τα κέρδη πρέπει επίσης να αυξηθούν το επόμενο έτος».

Ακολουθεί μια αναλυτική ματιά σε μερικούς από τους μεγαλύτερους νικητές και ηττημένους του 2025, σύμφωνα με το Bloomberg.

Κέρδη στις τράπεζες

Οι τραπεζικές μετοχές άφησαν άλλους τομείς να «φάνε την σκόνη τους», καθώς τα κέρδη εκτοξεύτηκαν χάρη στα ισχυρότερα έσοδα από προμήθειες και συναλλαγές και στο μειωμένο κόστος, αψηφώντας ορισμένες προσδοκίες ότι η πτώση των επιτοκίων θα έπληττε τα κέρδη. Οι μετοχές των Banco Santander, Societe Generale και Commerzbank βρίσκονται σε καλό δρόμο για να καταγράψουν την καλύτερη χρονιά τους ποτέ.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες λειτουργούν σε ένα «τέλειο περιβάλλον» και θα συνεχίσουν να σημειώνουν άνοδο, σύμφωνα με τους αναλυτές της JPMorgan Chase & Co. με επικεφαλής τον Κίαν Άμπουχοσείν. Γενικότερα ο κλάδος, είναι καθ' οδόν για να καταγράψει την καλύτερη χρονιά από το 1997.

Ξεχώρισε η άμυνα

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου κλείνουν τη χρονιά με απώλειες, καθώς οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας επιταχύνονται. Ωστόσο, αυτό μόνο μείωσε ένα ισχυρό ράλι που καταγράφηκε το 2025, που διαμορφώθηκε από την απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες, επισημαίνει το Bloomberg.

Η καλύτερη χρονιά της βρετανικής εταιρείας κατασκευής πολεμικών πλοίων Babcock International Group της χάρισε άνοδο στον δείκτη FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου. Η γερμανική εταιρεία κατασκευής όπλων και πυρομαχικών Rheinmetall AG σημείωσε επίσης τη μεγαλύτερη άνοδο που έχει καταγραφεί ποτέ, κερδίζοντας είσοδο στον δείκτη αναφοράς Euro Stoxx 50. Η Indra Sistemas SA, εταιρεία ανάπτυξης αμυντικών συστημάτων, ήταν η μετοχή με την καλύτερη απόδοση στην Ισπανία, σημειώνοντας άνοδο περίπου 180%.

Εκρηκτική αύξηση των μεταλλευτικών εταιρειών

Οι μεταλλευτικές εταιρείες ξεπέρασαν τις προσδοκίες καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες οδήγησαν τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα σε καταφύγια και οι αυξανόμενες απαιτήσεις ηλεκτροδότησης για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης ώθησαν τις τιμές του χαλκού σε επίπεδα ρεκόρ, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Η εταιρεία εξόρυξης χρυσού και αργύρου Fresnillo ήταν η μετοχή με την καλύτερη απόδοση του βρετανικού δείκτη FTSE 100 το 2025, πενταπλασιάζοντας την αξία της, ενώ η πολωνική εταιρεία παραγωγής χαλκού και αργύρου KGHM Polska Miedz υπερδιπλασιάστηκε.

Πιέσεις στην Pandora

Η κοσμηματοποιία Pandora A/S βρέθηκε στην αντίθετη πλευρά της χρονιάς ρεκόρ του ασημιού, καθώς το ράλι του μετάλλου αύξησε τα κόστη της. Η μετοχή υποχώρησε κατά 47%, μεταξύ των μελών με τις χειρότερες επιδόσεις του δείκτη Stoxx Europe 600, επηρεασμένη επίσης από ανησυχίες σχετικά με τους δασμούς μετά την επιβολή δασμών στην Ταϊλάνδη, ένα σημαντικό κέντρο παραγωγής, από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η μακροοικονομική αβεβαιότητα έχει επηρεάσει τις καταναλωτικές δαπάνες, προκαλώντας επανειλημμένες απώλειες κερδών και υποβάθμιση του Νοεμβρίου σε σχέση με την πρόβλεψη ανάπτυξης για ολόκληρο το έτος.

Η Puma πέφτει

Η Puma υποχώρησε κατά 50%, θέτοντας τη μετοχή σε τροχιά για τη χειρότερη χρονιά της ποτέ. Η χρονιά ξεκίνησε άσχημα, αφού τα απογοητευτικά κέρδη προκάλεσαν καθυστέρηση στους στόχους κερδοφορίας και ένα πρόγραμμα μείωσης κόστους. Ακολούθησαν περισσότερες προειδοποιήσεις, με την εταιρεία αθλητικών ειδών να ανακοινώνει περικοπές θέσεων εργασίας και σχέδια για ενίσχυση της εστίασής της, την ίδια ώρα που μακροχρόνιοι αντίπαλοι Adidas, ON Holding και New Balance κινήθηκαν ανοδικά. Οι αμερικανικοί δασμοί αποτέλεσαν επίσης απειλή, καθώς το Βιετνάμ, ένα κρίσιμο κέντρο παραγωγής, δέχτηκε ισχυρό πλήγμα με υψηλότερους δασμούς.

Αυτοκινητοβιομηχανία και Χημικά

Ο δείκτης αυτοκινήτων και ανταλλακτικών της Ευρώπης κατέγραψε πτώση για δεύτερη χρονιά για πρώτη φορά από το 2002. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετώπισαν υποτονική ζήτηση, αυξημένο κόστος που προκλήθηκε από δασμούς και ανταγωνισμό από Κινέζους κατασκευαστές, ενώ υπήρχαν ήδη δυσκολίες με τη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα — αν και η ζήτηση για πρόσφατα οικονομικά μοντέλα EV από τις Volkswagen AG και Renault AG έχει οδηγήσει σε μία ανάκαμψη.

Η κατασκευάστρια χρωμάτων Akzo Nobel NV μείωσε τις προβλέψεις κερδών της τον Οκτώβριο, καθώς οι πελάτες που επλήγησαν άμεσα από τους πρόσθετους δασμούς περιόρισαν τις δαπάνες. Η υποτονική ανάπτυξη επηρέασε αρνητικά τον κατασκευαστικό τομέα, ενώ οι εταιρείες χημικών αντιμετωπίζουν επίσης υπερπροσφορά ορισμένων προϊόντων.

Δεύτερη χρονιά απωλειών για την Novo Nordisk

Η Novo Nordisk έχει σημειώσει σημαντική υστέρηση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με πτώση 48%, με το 2025 να αναμένεται να είναι το χειρότερο έτος της. Ο φαρμακευτικός γίγαντας αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από ανταγωνιστές που προσφέρουν φθηνότερες εκδόσεις αντιγράφων των φαρμάκων απώλειας βάρους Wegovy και Ozempic, καθώς και προκλήσεις από τον αμερικανικό ανταγωνιστή Eli Lilly & Co.