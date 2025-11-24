ΔΕΗ: Στα 21 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Eurobank Equities – Σύσταση buy

Την τιμή στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ ανεβάζει η Eurobank Equities στα 21 ευρώ από τα 18 ευρώ, διατηρώντας σύσταση buy.

Η χρηματιστηριακή κάνοντας μία ανακεφαλαίωση των μηνυμάτων από το πρόσφατο Capital Markets Day της ΔΕΗ, καταλήγει ότι το πλάνο του «πρασινίσματος» παραμένει αλώβητο, χωρίς ανάγκη περαιτέρω χρηματοδότησης. Ειδικότερα αναφέρει πως το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: ενίσχυση του στρατηγικού προσανατολισμού σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή, δίκτυα και λύσεις πελατών στη ΝΑ Ευρώπη. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι δεν θα χρειαστεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη ότι η πορεία του ισολογισμού παραμένει διαχειρίσιμη και απολύτως συμβατή με τον στόχο για επενδυτική βαθμίδα.

Η διοίκηση έθεσε στόχο EBITDA 2,9 δισ. ευρώ το 2028, περίπου 10% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Περίπου 85% του επενδυτικού πλάνου 2026–28 (10 δισ. ευρώ) θα κατευθυνθεί σε ΑΠΕ και δίκτυα, ενισχύοντας δραστικά το «πράσινο» αποτύπωμα του χαρτοφυλακίου. Αυτό μεταφράζεται σε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης EBITDA 11% την περίοδο 2025–28, με πάνω από 60% του EBITDA το 2028 να προέρχεται από ΑΠΕ και ρυθμιζόμενες δραστηριότητες δικτύων.

Τα καθαρά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν ακόμη ταχύτερα (με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης >20–25%), λόγω της θετικής λειτουργικής μόχλευσης και των χαμηλότερων αποσβέσεων. Συνολικά, η ΔΕΗ κινείται σταθερά προς ένα αξιόπιστο, πολυετές μοντέλο διψήφιας αύξησης κερδών, ένα από τα υψηλότερα σε ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των ευρωπαϊκών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, εκτιμά η Eurobank Equities.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές για τα data centers, η ΔΕΗ είπε ότι πρόκειται για μία αναπτυξιακή πορεία σημαντική, αλλά εντελώς προαιρετική. Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο πλάνο έως το 2028 και προσθέτουν μόνο θετική δυνητική αξία.

Η χρηματιστηριακή αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις EBITDA 2026–27 κατά 7–8%, λόγω ταχύτερης υλοποίησης ΑΠΕ, με στόχο EBITDA 2,56 δισ. ευρώ το 2027. Οι αναλυτές υπολογίζουν περίπου 9 δισ. ευρώ καθαρό capex (μετά τις επιδοτήσεις) για την περίοδο 2026–28 και μια προοδευτικά αυξανόμενη μερισματική πολιτική, που θα διατηρήσει τον δείκτη καθαρού χρέους/EBITDA κοντά στο 3,5x, όπως προβλέπει η διοίκηση, επίπεδο συμβατό με τους κλαδικούς μέσους όρους.

Ετσι, ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 21 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 7,1x τον δείκτη EV/EBITDA ενός έτους, ακόμη σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι των ευρωπαϊκών ομίλων, παρά το ανώτερο προφίλ ανάπτυξης.