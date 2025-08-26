"Kαρέ" ξένων funds vs Euronext, για την... τιμή της ΕΧΑΕ

Διακριτό το μεθοδικό "μάζεμα" συγκεκριμένων funds, με καθημερινές αγορές μέσα από την αγορά, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για το ενδεχόμενο και δεύτερης αναθεωρημένες τιμής-προσφοράς από το Euronext.



Ως γνωστόν ο ευρωπαϊκός όμιλος, επανήλθε (31/7) υποβάλλοντας νέα προαιρετική δημόσια πρόταση (για το 100% του μ.κ) επιδιώκωντας να αποκτήσει- σε αυτή την φάση- ποσοστό καταστατικής πλειοψηφίας (66,7%).



Κατά 0,24ευρώ/μετοχή η βελτιωμένη πρόταση (από την αρχική των 6,90) που σε όρους χρηματιστηριακής αξίας αντιστοιχεί σε περίπου 440 εκατ. ευρώ. Αποτίμηση που σύμφωνα με διαχειριστές αρκετών ξένων funds είναι κατώτερη της πραγματικής (εσωτερικής) αξίας της ΕΧΑΕ- και δίχως να συνεκτιμάται η προοπτική επανένταξης στην κατηγορία των Developed Markets.



Εύλογη, συνεπώς, η τακτική συγκεκριμένων ισχυρών παικτών να συγκεντρώσουν ποσοστό ικανό -υπό ενιαία μορφή- να διεκδικήσει από το Euronext μεγαλύτερο τίμημα.



Πόσο; χρηματιστές "δείχνουν" τις αναλύσεις των Eurobank Equities και Euroxx (αμφότερες πάνω από το 8 ) ως (δυνητική) οροφή, εκτιμώντας ότι ο Stephan Boujah θα "υποχρεωθεί" να ανεβάσει την προσφορά προς λ.χ. τα 7,6 plus ευρώ.



Προς τούτο, "καρέ" funds ενεργεί μεθοδικά (*) μαζεύοντας μετοχές (από το free float) με αποτέλεσμα το Praude Asset Management να έχει -πλέον- το 6,58% του μ.κ, η Qube Research το 1,53% (μέσω equity swap), η Morgan Stanley το 1,17%, ενώ πλησιάζει το 1% η UBS.



Υπολογίζεται πως τα 4 funds ελέγχουν (συνολικά) ένα ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 10% (10,23% ;), που πρακτικά θα τους έδινε την δυνατότητα εάν ενεργούσαν on block να πιέσουν για καλύτερη προσφορά. Ανάλογες κινήσεις γίνονται και από άλλα funds λ.χ. Jefferies International (έχει το 0,76%), Arrow Street Capital (1,79%), Capital Group (1,12% ; ).



Επιπλέον στοιχείο που επικαλούνται οι διαχειριστές -διεκδικώντας καλύτερη προσφορά- η θεαματική αύξηση των συναλλαγών- συνακόλουθα του τζίρου, εσόδων της ΕΧΑΕ-



Πολύ δε περισσότερο, που ακόμη και μέσα στον Αύγουστο, σύμφωνα με έκθεση της BETA Securities ο μέσος ημερήσιος τζίρος φτάνει τα 242 εκατ. ευρώ (δλδ πλησιάζοντας το μέσο ημερήσιο όρο του 2009).