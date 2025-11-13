Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ

Σύμφωνα με καλα ενημερωμένες πηγές 3 εργάσιμες ημέρες πριν απο την εκπνοή της δημόσιας πρότασης του Euronext προς την ΕΧΑΕ, αυτή έχει ήδη καλυφθεί.

Η Euronext έχει εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50% συν μία μετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ (χωρίς τις ίδιες μετοχές), καλύπτοντας το ελάχιστο όριο που είχε τεθεί.

Τα τελικά αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης αναμένονται το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου. Ωστόσο, ήδη εκτιμάται ότι το συνολικό ποσοστό που θα συγκεντρωθεί μπορεί να κινηθεί σημαντικά υψηλότερα. Δεν αποκλείεται μάλιστα η Euronext να φτάσει ακόμη και το 55% ή 60% των δικαιωμάτων ψήφου, αρκετά πάνω από το όριο του 50%+1 μετοχή.

Σύμφωνα με άλλες πηγές ήδη χρηματιστηριακές εταιρείες κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτρέψουν στους ιδιώτες μετόχους να κατοχυρώσουν μετοχές στη Γαλλία, μέσω της Euronext.