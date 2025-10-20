Ψηφίζει υπέρ της συμφωνίας Euronext-EXAE, αλλά επιμένει στην ΕΝ.Α

Από τους πλέον διαπρύσιους υποστηρικτές της εξαγοράς της ΕΧΑΕ από το Euronext, εμφανίζεται τώρα ο Γιάννος Κοντόπουλος.



Εύλογα το γιατί, καθώς ο επικεφαλής της εισηγμένης φέρεται να έλαβε διαβεβαιώσεις πως θα έχει θέση στην συνέχεια του νέου σχήματος ως Euronext Athens- όταν θα προχωρήσει η σχετική διαδικασία.



Ωστόσο, σύμφωνα με "κακές γλώσσες" της αγοράς ήταν ο ίδιος, που επί ημερών του είχε απορριφθεί-τότε- με έμμεσο τρόπο- πρόταση του Euronext. Ηταν η περίοδος που στο Μαξίμου, σύμβουλος επί επενδυτικών θεμάτων ήταν ο Αλεξ Πατέλης.



Τώρα ο κ. Κοντόπουλος εμφανίζεται υπέρμαχος του "γάμου", σε μία περίοδο που προβλέπει νέες εισαγωγές εταιρειών στην ΕΝαλλακτική Αγορά -δλδ ΜικροΜικρών εταιρειών που σε ένα ευρύτερο χρηματιστήριο- λ.χ. Euronext Athens- θα έχουν ακόμη μικρότερο επενδυτικό "εκτόπισμα".