ΕΧΑΕ: «Δίκαιο και εύλογο» το τίμημα στη δημόσια πρόταση από Euronext

Η δημόσια πρόταση της Euronext N.V. για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) κρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως δίκαιη και εύλογη από χρηματοοικονομική άποψη. Με βάση την αιτιολογημένη γνώμη που εγκρίθηκε ομόφωνα στις 15 Οκτωβρίου, η προσφορά της Euronext –ανταλλαγή 0,05 μετοχών της για κάθε μετοχή της ATHEX ή ισοδύναμο τίμημα 6,75 ευρώ ανά μετοχή– υπερβαίνει κατά 13% τη μέση τιμή εξαμήνου πριν την πρόταση, αν και υπολείπεται κατά 7,5% της τιμής κλεισίματος στις 29 Ιουλίου 2025.

Η απόφαση του Δ.Σ. βασίστηκε στην έκθεση της AXIA Ventures Group, σύμφωνα με την οποία η αποτίμηση θεωρείται εύλογη, καθώς το εύρος της σχέσης ανταλλαγής (18,1 έως 21,12 μετοχές της ATHEX ανά 1 της Euronext) περιλαμβάνει την προτεινόμενη σχέση 20:1. Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι δεν προβλέπονται δυσμενείς επιπτώσεις για το προσωπικό, ενώ η Euronext δεσμεύεται να διατηρήσει την έδρα και τη φορολογική παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα, όπως και να εξετάσει τη δημιουργία νέου τεχνολογικού κέντρου.

Παράλληλα, προβλέπεται η μετονομασία του Χρηματιστηρίου σε “Euronext Athens”, στο πλαίσιο ενοποίησης των αγορών του ομίλου. Αν και η συμφωνία θεωρείται στρατηγικά επωφελής, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο η αποτίμηση των 6,75 ευρώ ανά μετοχή αντανακλά το πλήρες δυναμικό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή αν αποτυπώνει απλώς τη λογιστική του αξία σε μια περίοδο που η ελληνική αγορά επιδιώκει να ξανακερδίσει τον ρόλο της στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Η απορρόφηση της ATHEX από την Euronext μπορεί να θεωρηθεί τομή για την ελληνική αγορά, αλλά και τεστ ωριμότητας: μια μεταβίβαση που κρίνεται όχι μόνο από το τίμημα, αλλά από το κατά πόσο θα καταφέρει να μετατρέψει το Χρηματιστήριο Αθηνών από εθνικό θεσμό σε ευρωπαϊκό παίκτη πρώτης γραμμής.