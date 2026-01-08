Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς διαμορφώνονται οι εισφορές ανά ασφαλιστική κατηγορία

Οι μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες καλούνται να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία

Μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου (31.01.2026) έχουν περιθώριο οι περίπου 1,4 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, να επιλέξουν μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας, με βάση την οποία θα καταβάλλουν εισφορές κατά το νέο έτος.

Η σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία «Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών», έχει ήδη ενεργοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ, στις 10 Δεκεμβρίου 2025.

Έτσι όσοι μη μισθωτοί επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση, με την οποία θα επιλέγουν να μεταβάλλουν την ασφαλιστική τους κατηγορία. Σύμφωνα με τον ασφαλιστικό φορέα, η ίδια αίτηση πρέπει να υποβληθεί και για όσους έχουν παράλληλη μισθωτή απασχόληση και επιθυμούν να ενταχθούν σε άλλη ασφαλιστική κατηγορία.

Ποια ασφαλιστική κατηγορία επιλέγουν οι μη μισθωτοί

Ο ΕΦΚΑ ενημερώνει με μήνυμά του τους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία του ταμείου παρέχει αυτή τη δυνατότητα και υπογραμμίζει πως «η επιλεγείσα κατηγορία θα ληφθεί υπόψη κατά την ολοκλήρωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας. Μέχρι τότε, αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών».

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης- δήλωσης μεταβολής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

Πάντως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο μη μισθωτοί, ασφαλίζονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, η οποία έχει μεν χαμηλότερο ασφάλιστρο, «προσφέρει» δε εξαιρετικά χαμηλές συντάξεις.

Οι συντάξεις της κατηγορίας αυτής – μετά βίας – θα ξεπερνούν τα 800 ευρώ μετά από 40 χρόνια εισφορών. Παρά ταύτα εννέα στους δέκα επαγγελματίες μένουν σταθεροί στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία μη μισθωτών του ΕΦΚΑ για την συντριπτική πλειονότητα του ασφαλιστικού τους βίου.

Πώς διαμορφώνονται ασφαλιστικές εισφορές

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξήθηκαν κατά 2,6%, ποσοστό που έχει ήδη «κλειδώσει» με βάση την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του 2025 στον νέο κρατικό προϋπολογισμό.

Η φετινή αναπροσαρμογή είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την αύξηση του 2025 (2,7%) και σημαντικά μικρότερη από εκείνη που θα προέκυπτε αν εφαρμοζόταν ο δείκτης μισθών, ο οποίος θα οδηγούσε σε αύξηση της τάξης του 5,5%.

Αναλυτικά, η συνολική νέα μηνιαία εισφορά – μαζί με τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας – για το 2026 διαμορφώνεται:

· Πρώτη κατηγορία: 261,01 ευρώ (από 254,65),

· Δεύτερη κατηγορία: 311,22 ευρώ (από 303,59),

· Τρίτη κατηγορία: 370,99 ευρώ (από 361,84),

· Τέταρτη κατηγορία: 443,90 ευρώ (από 432,90),

· Πέμπτη κατηγορία: 529,96 ευρώ (από 516,78) και

· Έκτη κατηγορία: 686,53 ευρώ (από 669,39).