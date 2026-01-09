HSBC: Περιορισμένα περιθώρια ανόδου για τις ελληνικές μετοχές το 2026

Σε υποβάθμιση της σύστασής της για τις ελληνικές μετοχές προχώρησε η HSBC, μεταβάλλοντας τη στάση της σε «underweight» από «neutral», μετά την ισχυρή αλλά, κατά την εκτίμησή της, δύσκολα επαναλαμβανόμενη πορεία του 2025.

Όπως αναφέρει η βρετανική τράπεζα, οι ελληνικές μετοχές που καλύπτει κατέγραψαν άνοδο περίπου 75% το 2025, ωστόσο οι προοπτικές για τη συνέχεια εμφανίζονται πιο περιορισμένες. Σύμφωνα με την HSBC, οι περισσότεροι θετικοί καταλύτες έχουν ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου και καθιστά αναγκαία μια πιο προσεκτική επενδυτική στάση.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική εξυγίανση και η βελτίωση των μερισματικών αποδόσεων έχουν ήδη προεξοφληθεί από την αγορά. Αντίθετα, μια πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας από τον MSCI εντός των επόμενων ετών ενδέχεται, παραδόξως, να λειτουργήσει ως αρνητικός παράγοντας για τις ελληνικές μετοχές.

Αναβαθμίσεις δεικτών και κεφαλαιακές ροές

Η HSBC εστιάζει ιδιαίτερα στις επιπτώσεις των αναβαθμίσεων στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες. Υπενθυμίζει ότι ο FTSE Russell αναβάθμισε την Ελλάδα σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026. Αν και η εξέλιξη αυτή θεωρείται θεσμικά θετική, η τράπεζα εκτιμά ότι ο αντίκτυπος στις κεφαλαιακές ροές ενδέχεται να είναι αρνητικός.

Συγκεκριμένα, η μετάβαση από τους δείκτες αναδυόμενων αγορών εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε παθητικές εκροές κοντά στα 400 εκατ. δολάρια. Από τις 30 ελληνικές μετοχές που συμμετέχουν σήμερα στον δείκτη FTSE Emerging Markets, μόνο οκτώ αναμένεται να διατηρήσουν τη θέση τους, ενώ οι υπόλοιπες θα μετακινηθούν στον δείκτη Developed Markets Small Cap, με περιορισμένη επενδυτική προβολή.

Το ενδεχόμενο MSCI

Κατά την HSBC, μεγαλύτερη σημασία έχει το ενδεχόμενο αντίστοιχης αναβάθμισης από τον MSCI το 2027. Παρότι ο οίκος δεν προχώρησε σε αναβάθμιση το 2025, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκροές παθητικών κεφαλαίων, ενώ παράλληλα μέρος των ενεργών κεφαλαίων αναδυόμενων αγορών ενδέχεται να μειώσει ή να μηδενίσει την έκθεσή του στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της HSBC, το 10%-20% των GEM funds δεν επιτρέπεται καταστατικά να επενδύει εκτός δείκτη αναφοράς, ενώ τα περισσότερα global funds εμφανίζουν περιορισμένο ενδιαφέρον λόγω του μικρού μεγέθους της ελληνικής αγοράς.

Τραπεζικός κλάδος

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος εισέρχεται στο 2026 με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν πλέον καθαρότερους ισολογισμούς, αυξημένη κερδοφορία και ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια, στοιχεία που στήριξαν το ισχυρό ράλι των τελευταίων ετών.

Η πιστωτική επέκταση αναμένεται να παραμείνει ισχυρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κυρίως λόγω της χρηματοδότησης έργων που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν ανθεκτικά, ενώ η μερισματική δυναμική ενισχύεται, με τον δείκτη διανομής να εκτιμάται στο 50% για τη χρήση 2026.

Ωστόσο, μετά από άνοδο περίπου 78% το 2025, οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών έχουν προσεγγίσει επίπεδα ανεπτυγμένων αγορών, περιορίζοντας τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου. Σύμφωνα με την HSBC, μεγάλο μέρος των θετικών εξελίξεων έχει ήδη προεξοφληθεί, ενώ η τοποθέτηση των επενδυτών θεωρείται ήδη αυξημένη.

Η HSBC καταλήγει ότι, παρά τη θετική πορεία των τελευταίων ετών, το ισοζύγιο κινδύνου–απόδοσης για το 2026 εμφανίζεται λιγότερο ελκυστικό. Οι υψηλές αποτιμήσεις, ο κίνδυνος εκροών λόγω αλλαγών στους δείκτες και η αβεβαιότητα γύρω από τις αποφάσεις του MSCI δικαιολογούν, σύμφωνα με την τράπεζα, μια πιο αμυντική στάση απέναντι στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.