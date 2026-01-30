Reuters: Ο ESM εξετάζει τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δαπανών για τις χώρες της ευρωζώνης

ESM δεν αναφέρει ρητά την άμυνα στην αποστολή του και οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα απαιτούσε την έγκριση των κρατών μελών

Ένα ευρωπαϊκό ταμείο κρίσης με περισσότερα από 430 δισεκατομμύρια ευρώ ($514 δισεκατομμύρια) δύναμη πυρός θα μπορούσε να δανείζει χρήματα σε χώρες για την άμυνα, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στο Reuters, καθώς η ΕΕ βιάζεται να ενισχύσει τον στρατιωτικό της τομέα.

Ο Pierre Gramegna, διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, είπε ότι ο ESM θα μπορούσε να χορηγεί γραμμές πίστωσης για την άμυνα και δεν θα απαιτεί αυστηρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις ως αντάλλαγμα, εν μέρει για να διαλύσει οποιοδήποτε στίγμα μπορεί να προκύψει από το αίτημα χρημάτων από το έκτακτο ταμείο της ευρωζώνης.

«Σε αυτούς τους καιρούς γεωπολιτικής αναταραχής, που έχουν οδηγήσει σε αυξημένες δαπάνες, οι δαπάνες για την άμυνα όλων των χωρών, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό του ESM», δήλωσε ο Gramegna.

Επεσήμανε τη χρήση γραμμών πίστωσης για άμυνα για χώρες που είναι οικονομικά υγιείς αλλά των οποίων οι προϋπολογισμοί είναι πιεσμένοι, ιδιαίτερα για τις μικρότερες χώρες της ευρωζώνης.

«Έχουμε εργαλεία», είπε. «Είναι προς το καλύτερο συμφέρον της Ευρώπης ... να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό». «Είναι προφανές ότι η σχέση μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών γίνεται όλο και πιο ταραχώδης».

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ



Οποιαδήποτε τέτοια χρηματοδοτική υποστήριξη θα είχε συμβολική σημασία, επαναπροσανατολίζοντας ένα ταμείο που δημιουργήθηκε στην κορύφωση της κρίσης χρέους της ευρωζώνης για να αποτρέψει την κατάρρευση των εθνικών οικονομιών, των τραπεζών και να στηρίξει το νόμισμα.

Η ανοιχτή εχθρικότητα του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, προς την Ευρώπη αναγκάζει τους πολιτικούς της ηγέτες να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους προστασίας της περιοχής από τη ρωσική επιθετικότητα.



Οι δηλώσεις του Gramegna υποδηλώνουν διάθεση να χρησιμοποιηθεί η τεράστια ευρωπαϊκή «δεξαμενή» για να ενισχυθούν οι χώρες της ευρωζώνης, ιδιαίτερα οι μικρότερες βαλτικές χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, αν και τα δάνεια πρέπει πρώτα να εγκριθούν από τις 21 χώρες της ευρωζώνης που στηρίζουν τον ESM.

Μόνο χώρες της ευρωζώνης θα μπορούσαν να λάβουν τα δάνεια, εξαιρουμένων εκείνων που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ, όπως η Πολωνία. Ο ESM δεν αναφέρει ρητά την άμυνα στην αποστολή του και οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα απαιτούσε την έγκριση των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικά ουδέτερων χωρών όπως η Αυστρία, η Κύπρος, η Μάλτα ή η Ιρλανδία.

Οι προσπάθειες της Ευρώπης να ενισχύσει τις άμυνές της, τέσσερα χρόνια μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη επείγουσα σημασία από τότε που ο Trump απείλησε με δασμούς τις χώρες που απέρριψαν την αξίωσή του για τη Γροιλανδία, δανέζικη επικράτεια.

Ο Gramegna υπαινίχθηκε έναν πιθανό ρόλο για τον ESM, ο οποίος δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους για να δανείζει χώρες όπως η Ελλάδα αλλά έκτοτε έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό περιττός.

«Είναι ένα από τα εργαλεία μας», είπε, αναφερόμενος στη χρήση των λεγόμενων προληπτικών γραμμών πίστωσης για άμυνα. «Είναι διαθέσιμο. Πρέπει να ξαναανακαλύψουμε το δυναμικό αυτού του εργαλείου».

«Πρέπει να διασφαλίσετε ότι αυτή η διευκόλυνση ... θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες άμυνας», είπε, προσθέτοντας ότι δεν θα συνοδεύεται από αυστηρούς όρους. «Ο στόχος εδώ είναι να αποφευχθεί να συνδυαστεί αυτό το εργαλείο με αναδιάρθρωση της οικονομίας».

«ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΥΝΑΣ»



Τα σχόλιά του αναζωογονούν μια «γραμμή υποστήριξης άμυνας» που είχε προταθεί νωρίτερα από τον πρώην Ιταλό πρωθυπουργό Enrico Letta, για να δανείζει έως και 2% του οικονομικού προϊόντος μιας χώρας με χαμηλά επιτόκια για άμυνα.

Η πρόταση του Gramegna αντικατοπτρίζει ένα πρόγραμμα στήριξης κρίσεων του ESM αξίας έως 240 δισεκατομμυρίων ευρώ που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID για να βοηθήσει χώρες να ξοδέψουν σε υγειονομική περίθαλψη. Τελικά αυτό παρέμεινε αναξιοποίητο.

Οι βαλτικές χώρες Λιθουανία, Εσθονία και Λετονία θα μπορούσαν να επωφεληθούν. Έχουν σχεδόν τετραπλασιάσει τις δαπάνες τους για άμυνα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, φτάνοντας περίπου το 5% του οικονομικού τους προϊόντος, δανειζόμενες έντονα για να καλύψουν το κόστος.

Αυτές οι χώρες, που συνορεύουν με τη Ρωσία και τον στενό της σύμμαχο, τη Λευκορωσία, έχουν υποστεί όλο και περισσότερες επιθέσεις σαμποτάζ, τις οποίες οι αρχές αποδίδουν στη Ρωσία.

Δανείστηκαν δισεκατομμύρια ευρώ από το υπερσυνδρομημένο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ για έργα άμυνας, όπου η ΕΕ δανείζεται από την αγορά για να το δανείσει στις κυβερνήσεις της ΕΕ με κόστος. Η στήριξη του ESM θα λειτουργούσε με παρόμοιο τρόπο.

Αν δημιουργηθεί όπως η στήριξη κατά την πανδημία, τα δάνεια θα έχουν σημαντικό βάρος σε όλη την ΕΕ. Η Εσθονία είχε ακαθάριστο εγχώριο προϊόν περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024 – το 2% αυτού θα ήταν λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Ο Gramegna είπε ότι οι χώρες θα μπορούσαν να κάνουν «συλλογικά αιτήματα», τα οποία θα απέφευγαν οποιοδήποτε στίγμα συνδεόμενο με την αίτηση βοήθειας από τον ESM. «Η ώθηση πρέπει να προέρχεται από τις χώρες μέλη», είπε.