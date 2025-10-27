HSBC: Αναμένει πλήγμα 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη δικαστική διαμάχη Μάντοφ

Ο Μάντοφ, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Βόρειας Καρολίνας το 2021, ενορχήστρωσε το μεγαλύτερο σχέδιο Ponzi στην ιστορία, με αποτέλεσμα ζημίες δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους πελάτες του.

Σε 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια αναμένει η HSBC πως θα ανέλθει το κόστος για την αγωγή που κατέθεσαν επενδυτές που έχασαν χρήματα στο σχέδιο Ponzi πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων του Μπερνάρντ Μάντοφ, αφού δικαστήριο του Λουξεμβούργου απέρριψε την έφεση της τράπεζας.

Η βρετανική τράπεζα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα συμπεριλάβει την πρόβλεψη στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και αναμένει πλήγμα 0,15 ποσοστιαίων μονάδων στον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών πρώτης κατηγορίας, ένα βασικό μέτρο οικονομικής ευρωστίας.

Αρκετές εταιρείες της HSBC παρείχαν «υπηρεσίες φύλαξης, διοίκησης και παρόμοιες υπηρεσίες σε ορισμένα funds των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία επενδύθηκαν στην Madoff Securities», ανέφερε η τράπεζα στην πιο πρόσφατη έκθεση κερδών της τον Ιούλιο. Είναι κατηγορούμενος για πέντε τρέχουσες υποθέσεις που προκύπτουν από το σκάνδαλο Μάντοφ, σημειώνουν οι Financial Times.

Ο Μάντοφ, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Βόρειας Καρολίνας το 2021, ενορχήστρωσε το μεγαλύτερο σχέδιο Ponzi στην ιστορία, με αποτέλεσμα ζημίες δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους πελάτες του.

Οι δικαστικοί αγώνες της HSBC

Η πρόβλεψη ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων αφορά μια αξίωση που υποβλήθηκε το 2009 από το Herald Fund SPC, ένα ευρωπαϊκό ταμείο τροφοδοσίας που κατέθεσε χρήματα στα κεφάλαια του Μάντοφ και για το οποίο η HSSL, ο βραχίονας κινητών αξιών του Λουξεμβούργου της HSBC, ήταν ο θεματοφύλακας.

Η Herald μήνυσε την HSSL για την αποπληρωμή τίτλων και μετρητών αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων συν τόκους, ή για αποζημιώσεις 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων συν τόκους. Ένα περιφερειακό δικαστήριο απέρριψε την αξίωση το 2013 προτού ένα εφετείο αναιρέσει την απόφαση το 2024.

Στη συνέχεια, η HSSL άσκησε έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Το δικαστήριο αυτή την εβδομάδα έκανε δεκτή έφεση για την αποπληρωμή μετρητών, αλλά απέρριψε έφεση σχετικά με την επιστροφή τίτλων, οδηγώντας στην πρόβλεψη.

Η HSBC ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει δεύτερη έφεση και προειδοποίησε ότι «ο τελικός οικονομικός αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι σημαντικά διαφορετικός».

Η απόφαση αποτελεί ένα ακόμη ανεπιθύμητο στοιχείο για την μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης με βάση τα περιουσιακά στοιχεία.

Στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, κατέγραψε απομείωση 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο μερίδιό του στην Bank of Communications της Κίνας και διέθεσε 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια για επισφαλή δάνεια, συμπεριλαμβανομένων 400 εκατομμυρίων δολαρίων για έκθεση στον τομέα εμπορικών ακινήτων του Χονγκ Κονγκ.

Η HSBC δεν είναι το μόνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της υπόθεσης Μάντοφ. Η JPMorgan το 2014 συμφώνησε να καταβάλει 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποφύγει την ποινική δίωξη, αφού ο αμερικανός εισαγγελέας στο Μανχάταν διαπίστωσε ότι δεν ενημέρωσε τις αμερικανικές αρχές για τις ανησυχίες της σχετικά με τον Μάντοφ.