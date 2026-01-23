BofA: Σε ιστορικό υψηλό η αισιοδοξία των διαχειριστών κεφαλαίων για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Ιστορικό υψηλό ποσοστό 95% προβλέπει άνοδο για τις ευρωπαϊκές μετοχές τους επόμενους δώδεκα μήνες, από το προηγούμενο ρεκόρ του 92% τον περασμένο μήνα, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα της Bank of America σε Ευρωπαίους διαχειριστές κεφαλαίων.

Στα βασικά σημεία της έρευνας:

- Οι προσδοκίες για την παγκόσμια ανάπτυξη φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021, με το σενάριο "no landing" να θεωρείται για πρώτη φορά το πιθανότερο.

- Καθαρό ποσοστό 95% προβλέπει άνοδο για τις ευρωπαϊκές μετοχές — ιστορικό υψηλό — ενώ τα επίπεδα μετρητών υποχωρούν σε χαμηλό 12ετίας στην Ευρώπη και σε ιστορικό χαμηλό παγκοσμίως.

- Τεχνολογία και τράπεζες είναι οι μεγαλύτερες υπερβάσεις ανά κλάδο, μετά από σημαντική αύξηση θέσεων, ενώ η Γερμανία παραμένει η πιο αγαπητή χώρα.

Οι προσδοκίες για την παγκόσμια ανάπτυξη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021

Καθαρό ποσοστό 38% των ερωτηθέντων αναμένει ισχυρότερη παγκόσμια οικονομία τους επόμενους δώδεκα μήνες, από 18% τον προηγούμενο μήνα και στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2021. Το 64% εκτιμά ότι ο συνδυασμός πολιτικών στις ΗΠΑ θα έχει θετική επίδραση στην παγκόσμια ανάπτυξη — το μεγαλύτερο ποσοστό από την ορκωμοσία του Τραμπ. Ένας αυξανόμενος αριθμός θεωρεί τον ισχυρό Αμερικανό καταναλωτή ως τον πιο πιθανό λόγο για τη βελτίωση της παγκόσμιας ανάπτυξης, μπροστά από τα μέτρα τόνωσης της Κίνας, τα οποία έχουν αναδειχθεί αιφνιδίως. Το 31% προβλέπει επιτάχυνση της κινεζικής ανάπτυξης (υψηλό ενός έτους), αν και μια σχετική πλειοψηφία 46% εξακολουθεί να αναμένει στασιμότητα. Ο ενθουσιασμός για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη υποχώρησε για πρώτη φορά μετά από πέντε μήνες, ωστόσο οι προσδοκίες για δημοσιονομική τόνωση στη Γερμανία οδηγούν σε καθαρό 64% που προβλέπει ισχυρότερη ευρωπαϊκή ανάπτυξη μπροστά.

Η υποχώρηση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό ανοίγει τον δρόμο για "goldilocks"

Το 49% των επενδυτών θεωρεί το σενάριο "no landing" ως το πιθανότερο για την παγκόσμια οικονομία — η πρώτη πλειοψηφία σε αυτόν τον κύκλο — μπροστά από τα σενάρια "soft landing" (44%) και "hard landing" (5%). Καθαρό 3% αναμένει πτώση του παγκόσμιου πληθωρισμού τους επόμενους δώδεκα μήνες, η υψηλότερη ένδειξη υπέρ της αποπληθωριστικής τάσης από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, με τον πληθωρισμό να βγαίνει για πρώτη φορά εδώ και πάνω από έναν χρόνο από τους τρεις κορυφαίους κινδύνους ουράς. Το 31% αναμένει οι αγορές να κινηθούν σε περιβάλλον "goldilocks" (ισχυρή ανάπτυξη και υποχώρηση του πληθωρισμού) τους επόμενους μήνες, από 19% τον προηγούμενο μήνα, αν και υπολείπεται του 39% που προβλέπει καθεστώς "higher-for-longer" (ισχυρή ανάπτυξη και επίμονος πληθωρισμός).

Ιστορική αισιοδοξία για τις μετοχές, με τα μετρητά να μειώνονται ξανά

Ιστορικό καθαρό ποσοστό 95% προβλέπει άνοδο για τις ευρωπαϊκές μετοχές τους επόμενους δώδεκα μήνες, από το προηγούμενο ρεκόρ του 92% τον περασμένο μήνα. Παρά τη δυνατή επίδοση του ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου, η βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία έχει μετριαστεί ελαφρώς, με "μόνο" καθαρό 74% να αναμένει άμεσα κέρδη, από 81%. Η γεωπολιτική αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο κίνδυνο ουράς, χωρίς ωστόσο να αποτρέπει τη μείωση των μετρητών σε νέο χαμηλό 12ετίας (2,8%) για τους Ευρωπαίους συμμετέχοντες και σε ιστορικό χαμηλό (3,2%) για τους παγκόσμιους. Παράλληλα, οι επενδυτές αύξησαν την υπέρβαση στις ευρωπαϊκές μετοχές, με την πλειονότητα να αναμένει ότι θα υπεραποδώσουν έναντι των αμερικανικών τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Τεχνολογία και τράπεζες οι μεγαλύτερες υπερβάσεις ανά κλάδο

Καθαρό 41% των ερωτηθέντων βλέπει άνοδο για τους ευρωπαϊκούς κυκλικούς κλάδους έναντι των αμυντικών, κοντά σε υψηλό ενός έτους. Το στυλ υψηλής ορμής έναντι χαμηλής ορμής παραμένει το προτιμώμενο. Η τεχνολογία έχει αναδειχθεί στον μεγαλύτερο υπέρβαρο κλάδο στην Ευρώπη, ακολουθούμενη από τις τράπεζες και την υγεία, με τους δύο πρώτους να συγκαταλέγονται στους κλάδους με τη μεγαλύτερη αύξηση θέσεων αυτόν τον μήνα (δεύτεροι μόνο μετά τα ορυχεία). Οι επενδυτές αναμένουν ότι τα υλικά και τα χρηματοοικονομικά θα είναι οι κλάδοι με την καλύτερη απόδοση τους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ η Γερμανία παραμένει η πιο αγαπητή χώρα.