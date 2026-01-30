S&P: Υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία - Βλέπει ανάπτυξη 2,3% φέτος - Οι επίμονες προκλήσεις

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,3% φέτος, ενώ η S&P Global Ratings προβλέπει ρυθμούς 2% το 2027 και 1,9% το 2028, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπεραποδίδει σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η υποστήριξη από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να προσφέρει βραχυπρόθεσμη ώθηση, αν και η δυναμική της οικονομίας φαίνεται ικανή να διατηρηθεί και μετά τη λήξη τους.

Η S&P τοποθετεί την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές και της Κύπρου στο Α- με θετικές προοπτικές, επισημαίνοντας τη σταδιακή σύγκλιση των δύο χωρών με τις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωζώνης. Οι επόμενες αναθεωρήσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας έχουν προγραμματιστεί για τις 24 Απριλίου και 23 Οκτωβρίου.

Οι αναλυτές του οίκου χαρακτηρίζουν ευνοϊκές τις προοπτικές ανάπτυξης τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, με τους ρυθμούς ανάπτυξης της δεύτερης να εκτιμώνται στο 2,8% φέτος και 2,9% τόσο το 2027 όσο και το 2028. Για την Ευρωζώνη συνολικά, η S&P προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2% φέτος, 1,4% το 2027 και 1,5% το 2028, γεγονός που υπογραμμίζει την υπεραπόδοση των δύο χωρών. Παρά ταύτα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που επισημαίνει η S&P περιλαμβάνονται οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης, οι βελτιωμένες δημοσιονομικές τάσεις και τα σημαντικά μεγαλύτερα «μαξιλάρια» για το χρέος σε σύγκριση με πριν από πέντε χρόνια. Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η δημοσιονομική εξυγίανση στην Ελλάδα και την Κύπρο υπερβαίνει την αντίστοιχη σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό χρέος παραμένει υψηλό, αν και με σταθερά βελτιούμενη πορεία μείωσης.

Στα μειονεκτήματα, η S&P αναφέρει τις σημαντικές εξωτερικές ανισορροπίες, με την Ελλάδα και την Κύπρο να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρωζώνη. Η εξάρτηση από εισαγωγές, ιδιαίτερα υδρογονανθράκων, αποτελεί ένα κρίσιμο τρωτό σημείο. Επιπλέον, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η ελληνική οικονομία παραμένει ευάλωτη στις δημογραφικές αλλαγές και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες θα απαιτήσουν προσαρμογές στην παραγωγική βάση και στη διαχείριση των πόρων.

Η συνολική εκτίμηση της S&P καταδεικνύει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης, με προοπτικές υπεραπόδοσης έναντι της Ευρωζώνης, παρά τα διαρθρωτικά και εξωτερικά προβλήματα που απαιτούν προσεκτική πολιτική διαχείριση στο μέλλον.