HSBC: Υποβαθμίζει την ελληνική αγορά μετά το 75% άνοδο το 2025 - Περιορίζονται τα περιθώρια ανόδου

Μετά από μια εκρηκτική χρονιά για το ελληνικό χρηματιστήριο, η HSBC αλλάζει τον τόνο της για τη χώρα. Στην ετήσια έκθεσή της για τις αναδυόμενες αγορές, ο οίκος αναγνωρίζει ότι οι ελληνικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο 75% το 2025, μία από τις ισχυρότερες διεθνώς. Παρ’ όλα αυτά, υιοθετεί πλέον πιο προσεκτική προσέγγιση, υποβαθμίζοντας τη σύσταση της αγοράς σε underweight από neutral.

Η HSBC επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος των θετικών καταλυτών έχει ήδη αποτιμηθεί στις τιμές, ενώ προειδοποιεί ότι ακόμη και η πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από τον MSCI θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αρνητικός παράγοντας, διαφοροποιώντας τη στάση της από το γενικότερο θετικό consensus για την Ελλάδα. Στρατηγικά, ο οίκος συνεχίζει να βλέπει θετικά τις αναδυόμενες αγορές συνολικά, με προτίμηση στις μετοχές, αλλά τοποθετεί την Ελλάδα στις αγορές όπου η υπεραπόδοση έχει ήδη προηγηθεί των θεμελιωδών, περιορίζοντας τα περιθώρια περαιτέρω rerating, σε αντίθεση με άλλες αγορές EM που βρίσκονται νωρίτερα στον κύκλο.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η HSBC αναγνωρίζει ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί θετική δυναμική. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση στο γ’ τρίμηνο, με την εγχώρια ζήτηση να παραμένει βασικός μοχλός ανάπτυξης. Η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 0,7%, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 3,5%, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή πορεία τους και βρίσκονται πλέον 87% υψηλότερα από τα προ πανδημίας επίπεδα. Παρά την ανάπτυξη, καταγράφονται οι πρώτες ενδείξεις κόπωσης στην ψυχολογία των νοικοκυριών, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να υποχωρεί τον Νοέμβριο, ενώ ο πληθωρισμός στο 2,9%, κυρίως λόγω υπηρεσιών, περιορίζει τα πραγματικά εισοδήματα.

Ο τουρισμός συνεχίζει να στηρίζει την οικονομία, με τις αφίξεις ξένων επισκεπτών να αυξάνονται κατά 4% και τα έσοδα κατά 8,3% σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, η μεταποίηση εμφανίζει διαρθρωτική ενίσχυση, με αύξηση 10% στον αριθμό των επιχειρήσεων και 18% στην απασχόληση την περίοδο 2019-2024, αντιπροσωπεύοντας πλέον σχεδόν το 14% του ΑΕΠ. Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ελλάδα έχει λάβει 23,4 δισ. ευρώ, περίπου το 65% της συνολικής κατανομής, όμως η υλοποίηση των έργων παραμένει περιορισμένη, με μόλις 5,1 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων και 4,7 δισ. ευρώ δανείων να έχουν φτάσει σε φορείς υλοποίησης.

Η δημοσιονομική εικόνα παραμένει ισχυρή, με ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 12,4 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο και εκτίμηση για πρωτογενές πλεόνασμα 4,4% του ΑΕΠ το 2025, παρά επεκτατικά μέτρα ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών περιορίζει την ανάπτυξη λόγω εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας και επενδυτικού κενού.

Στον ενεργειακό τομέα, η HSBC αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με νέες υποδομές LNG στην Αλεξανδρούπολη και συμφωνία με την Ουκρανία για τροφοδοσία μέσω Ελλάδας. Παράλληλα, η έναρξη υπεράκτιων ερευνών κοντά στην Κέρκυρα μπορεί να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες για χρόνια, εφόσον επιβεβαιωθούν τα αποθέματα.

Η HSBC καταλήγει ότι η Ελλάδα παραμένει μακροοικονομικά αξιόπιστη και ενταγμένη στο θετικό αφήγημα των αναδυόμενων αγορών. Ωστόσο, μετά το ισχυρό rerating των μετοχών το 2025, η ιστορία περνά σε φάση επιλεκτικότητας και αυξημένων απαιτήσεων, όπου η υλοποίηση των επενδύσεων, η εξέλιξη του εξωτερικού ισοζυγίου και η διαχείριση των προσδοκιών θα καθορίσουν αν η χώρα μπορεί να συνεχίσει να ξεχωρίζει, όχι μόνο σε μακροοικονομικούς δείκτες αλλά και στο χρηματιστήριο.