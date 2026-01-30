Μπουζνά (CEO Euronext): Επενδυτική στροφή από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη

Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των επενδυτών για τις αμερικανικές αγορές μετέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg, ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext NV, Στεφάν Μπουζνά, βλέποντας ότι υπάρχει μια στροφή σε εναλλακτικές αγορές.

Σύμφωνα με τον Μπουζνά, επενδυτές από όλο τον κόσμο, ιδίως από την Ασία και τις χώρες του Κόλπου, επανεξετάζουν την έκθεσή τους στην αμερικανική αγορά. «Πολλοί θέλουν να διαφοροποιήσουν τον κίνδυνο και ας απομακρυνθούν από τις ΗΠΑ, γιατί δεν είναι πλέον αυτό που ήταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι επενδυτές αντιλαμβάνονται τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ένα «τρομακτικό περιβάλλον», εξαιτίας της υπερβολικής μεταβλητότητας στη λήψη αποφάσεων και της αυξημένης αβεβαιότητας γύρω από ζητήματα όπως οι δασμοί, ο πληθωρισμός και η «δικαιοσύνη στις επιχειρηματικές σχέσεις».

Η Euronext, ο ευρωπαϊκός όμιλος διαχείρισης χρηματιστηρίων, τείνει να ωφελείται από αυτή τη μετατόπιση κεφαλαίων προς την Ευρώπη. Τους τελευταίους μήνες, βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες, όπως ο Stoxx Europe 600, έχουν καταγράψει ιστορικά υψηλά.

Εναλλακτικοί επενδυτικοί προορισμοί

Οι δηλώσεις του Μπουζνά έρχονται να προστεθούν σε παρόμοιες τοποθετήσεις άλλων στελεχών του ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού κλάδου, οι οποίοι επισημαίνουν ότι ολοένα και περισσότεροι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικούς επενδυτικούς προορισμούς. Παράλληλα, ωστόσο, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε παγκόσμιου επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ολλανδικό συνταξιοδοτικό ταμείο PME, το οποίο ανακοίνωσε στις 29 Ιανουαρίου 2026 ότι θα επικεντρωθεί περισσότερο σε ευρωπαϊκές επενδυτικές ευκαιρίες, υποστηρίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν είναι πλέον ο αξιόπιστος σύμμαχος που ήταν στο παρελθόν». Ο πρόεδρος του ταμείου, Αλάε Λαγκρίχ, επικαλέστηκε τους δασμούς, καθώς και αυτό που χαρακτήρισε ως «απειλές και μη τήρηση υφιστάμενων συμφωνιών».

Ισχυρό κύμα εισαγωγών στο χρηματιστήριο

Ο επικεφαλής της Euronext εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές του 2025, σημειώνοντας ότι αναμένει αρκετές νέες εισαγωγές στο χρηματιστήριο από ευρωπαϊκές εταιρείες του τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής. Όπως ανέφερε, υπάρχει μια «άνευ προηγουμένου» δεξαμενή τέτοιων συναλλαγών.

Την περασμένη εβδομάδα, η τσεχική αμυντική εταιρεία CSG NV εισήχθη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, που ανήκει στον όμιλο Euronext, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ευρώπη από εταιρεία αποκλειστικά του αμυντικού κλάδου.

Μετά και την πρόσφατη εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Euronext παραμένει ανοιχτή σε νέες συμφωνίες, σύμφωνα με τον Μπουζνά, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της μεγαλύτερης ενοποίησης των ευρωπαϊκών αγορών και ενός πιο ευέλικτου ρυθμιστικού πλαισίου για τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.