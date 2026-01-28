Η NBG Securities παραμένει θετική για τις ελληνικές μετοχές - Τα 4 top picks για το 2026

Οι τιμές στόχοι που δίνει η NBG για τις τέσσερις κορυφαίες επιλογές της και τα διψήφια περιθώρια ανόδου

Η NBG Securities διατηρεί θετική στάση για τις ελληνικές μετοχές και το 2026, εκτιμώντας ότι παρά το ισχυρό ράλι των τελευταίων ετών εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου της τάξεως του 13% για τις μετοχές που καλύπτει.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, το εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει σαφώς υποστηρικτικό, με την ελληνική οικονομία να αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προβλεπόμενη αύξηση των εταιρικών κερδών άνω του 7% εκτιμάται ότι θα αποτελέσει βασικό στήριγμα για τις αποτιμήσεις, ενώ ιδιαίτερα ελκυστικός παραμένει και ο παράγοντας των υψηλών μερισμάτων, τα οποία υπερβαίνουν εκείνα των περισσότερων ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών. Παρά τη σταδιακή σύγκλιση των αποτιμητικών εκπτώσεων, οι ελληνικές μετοχές εξακολουθούν να εμφανίζουν ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης, κυρίως στον στρατηγικής σημασίας τραπεζικό κλάδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους δύο βασικούς καταλύτες που αναμένεται να καθορίσουν τη μεσοπρόθεσμη πορεία της αγοράς. Ο πρώτος αφορά την αναβάθμιση της Ελλάδας σε Αναπτυγμένη Αγορά (Developed Market). Στις 26 Ιανουαρίου 2026, ο MSCI πρότεινε τη μετάταξη του δείκτη MSCI Greece από Αναδυόμενη σε Αναπτυγμένη Αγορά, με πιθανή εφαρμογή κατά την αναθεώρηση του Αυγούστου 2026. Η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 16 Μαρτίου, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται έως τις 31 Μαρτίου. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν ήδη ανακοινωθεί από τους FTSE Russell και S&P Dow Jones, με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής το φθινόπωρο του 2026, ενώ εκτιμάται ότι και η STOXX θα ακολουθήσει.

Η NBG Securities αναγνωρίζει ότι η βραχυπρόθεσμη επίδραση στις κεφαλαιακές ροές παραμένει αβέβαιη, ωστόσο θεωρεί ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η αναβάθμιση θα έχει ξεκάθαρα θετικό αποτύπωμα, διευρύνοντας τη βάση θεσμικών επενδυτών και προσελκύοντας κεφάλαια με μεγαλύτερο επενδυτικό ορίζοντα.

Ο δεύτερος κρίσιμος καταλύτης αφορά την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο οικοσύστημα του Euronext. Μέσω του Euronext Single Order Book, η ελληνική αγορά αναμένεται να συνδεθεί με μια ευρύτερη ευρωπαϊκή δεξαμενή ρευστότητας, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη διαμόρφωση τιμών, τα spreads και την ποιότητα εκτέλεσης συναλλαγών. Παράλληλα, η ενοποίηση των υποδομών εκκαθάρισης και διακανονισμού εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος συναλλαγών και θα ενισχύσει τη συνολική αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η NBG Securities εκτιμά ότι οι δύο αυτοί δομικοί παράγοντες συνιστούν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ των ελληνικών μετοχών τα επόμενα χρόνια.

Σε επίπεδο μετοχικών επιλογών, τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, η ορατή αναπτυξιακή δυναμική, οι υγιείς ισολογισμοί και οι ελκυστικές αποτιμήσεις οδηγούν τη χρηματιστηριακή στην ανάδειξη συγκεκριμένων τίτλων.

Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί την κορυφαία τραπεζική πρόταση της χρηματιστηριακής, με τιμή-στόχο τα 9,90 ευρώ και περιθώριο ανόδου περίπου 20%, με βασικό πλεονέκτημα την αποτίμηση.

Η Metlen συγκαταλέγεται στις επιλογές υψηλής πεποίθησης, με τιμή-στόχο τα 60,50 ευρώ και upside περίπου 40%, στηριζόμενη στον ισχυρό ισολογισμό της και στη στρατηγική της έκθεση στο theme της ενεργειακής μετάβασης.

Η Motor Oil, με τιμή-στόχο τα 41,00 ευρώ και εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου 25%, συνδυάζει ισχυρά ταμειακά ρεύματα, ελκυστική μερισματική απόδοση και σαφή ενεργειακό προσανατολισμό.

Τέλος, η Profile, με τιμή-στόχο τα 10,00 ευρώ και upside 28%, ξεχωρίζει ως mid-cap υψηλής ανάπτυξης στον κλάδο του χρηματοοικονομικού λογισμικού.

Παρά τα ισχυρά κέρδη του 2025, η NBG Securities εκτιμά ότι το ελληνικό χρηματιστήριο εξακολουθεί να κινείται σε λογικά επίπεδα αποτίμησης. Ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 2026 στις 7,4 φορές, που συνεπάγεται discount 46% έναντι του MSCI World και 36% έναντι των Αναπτυγμένων Ευρωπαϊκών Αγορών. Αντίστοιχα, ο δείκτης P/E για το 2026 στις 11,3 φορές συνεπάγεται απόδοση κερδών 8,9% και discount άνω του 19% έναντι των διεθνών ομοειδών δεικτών.

Παρότι πλέον ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται ελαφρώς πάνω από τον δεκαετή μέσο όρο του σε όρους EV/EBITDA και P/E, οι ελληνικές μετοχές εξακολουθούν να εμφανίζονται ελκυστικές σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες αγορές. Σε όρους P/BV, η αγορά διαπραγματεύεται στο 1,4x για το 2026, παραμένοντας ανταγωνιστική, ενώ συνεχίζει να προσφέρει υψηλότερη μερισματική απόδοση σε σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές.

Ενδεικτική της βελτίωσης της αγοράς είναι και η πορεία του δείκτη Buffett, με την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ να έχει αυξηθεί από 26% το 2016 σε 61% σήμερα. Παρά τη σημαντική αυτή πρόοδο, το επίπεδο παραμένει χαμηλότερο από εκείνο των αναπτυγμένων αγορών, όπου ο μέσος όρος υπερβαίνει το 85%, στοιχείο που υποδηλώνει περαιτέρω μακροπρόθεσμο περιθώριο ανόδου.

Ιδιαίτερα θετική παραμένει και η εικόνα των αποδόσεων προς τους μετόχους. Το 2025 οι εισηγμένες διένειμαν περίπου 5,9 δισ. ευρώ σε μερίσματα και επαναγορές, προσφέροντας ακαθάριστη μερισματική απόδοση 4,0%, υψηλότερη από την απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου. Στον τραπεζικό κλάδο, μετά την επανεκκίνηση των διανομών, τα payout ratios αναμένεται να αυξηθούν άνω του 50% το 2025 και περίπου στο 60% το 2026, με μερισματικές αποδόσεις 5%–6% χωρίς επιβάρυνση της κεφαλαιακής επάρκειας.

Στις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, η NBG Securities προβλέπει συνέχιση της ελκυστικής πολιτικής ανταμοιβής μετόχων, με μέση μερισματική απόδοση 3,7% για το 2026 και αρκετούς κλάδους — όπως gaming, μεταφορές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και διύλιση — να προσφέρουν αποδόσεις άνω του 5%, ενισχυμένες επιπλέον από προγράμματα επαναγοράς μετοχών.

Το συνολικό συμπέρασμα της NBG Securities είναι ότι, παρά το πολυετές ράλι, το ελληνικό χρηματιστήριο εξακολουθεί να διαθέτει ουσιαστικό επενδυτικό ενδιαφέρον, με ισχυρά θεμελιώδη, διαρθρωτικούς καταλύτες και ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους, καθιστώντας το 2026 μια χρονιά ευκαιριών — αλλά με αυξημένη ανάγκη επιλεκτικότητας.