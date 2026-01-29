Goldman Sachs: MSCI και FTSE αλλάζουν τον χάρτη του Χ.Α. – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των δεικτών

Σημαντικές μετακινήσεις κεφαλαίων από και προς τις ελληνικές μετοχές αναμένεται να προκαλέσει η επικείμενη αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές, ωστόσο το τελικό ισοζύγιο αναμένεται να είναι ήπιες καθαρές εκροές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα επισημαίνει ότι η μετάβαση της Ελλάδας από τους δείκτες των αναδυόμενων στις ανεπτυγμένες αγορές θα ενεργοποιήσει μαζικές τεχνικές ροές δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς όμως να προκύψει ουσιαστική αποστράγγιση κεφαλαίων από την ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος MSCI ξεκίνησε επίσημα διαβούλευση για την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς και την ένταξή της στον δείκτη MSCI Europe, με την τελική απόφαση να αναμένεται έως τα τέλη Μαρτίου και την εφαρμογή της να τοποθετείται στο review του Αυγούστου.

Όπως τονίζει η Goldman Sachs, πρόκειται για επιτάχυνση τόσο της περιόδου διαβούλευσης, η οποία περιορίζεται στους δύο μήνες, όσο και του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, το οποίο συμπιέζεται σε μόλις πέντε μήνες – ένδειξη της αυξημένης ωριμότητας της ελληνικής αγοράς.

Η διαδικασία αυτή έρχεται σε συνέχεια της απόφασης του FTSE Russell, ο οποίος τον Οκτώβριο του 2025 ανακοίνωσε την αναβάθμιση της Ελλάδας από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές, με ισχύ από την αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου 2026.

Ροές δισεκατομμυρίων, αλλά περιορισμένο καθαρό αποτέλεσμα

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Goldman Sachs, η αναβάθμιση από τον MSCI αναμένεται να προκαλέσει μετακινήσεις κεφαλαίων συνολικού ύψους 7,4 δισ. δολαρίων από funds που παρακολουθούν τους δείκτες του οίκου.

Ωστόσο, το καθαρό αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σε ήπιες εκροές περίπου 200 εκατ. δολαρίων, καθώς οι εισροές από τα funds ανεπτυγμένων αγορών δεν θα επαρκέσουν για να αντισταθμίσουν πλήρως τις πωλήσεις από τα funds αναδυόμενων αγορών.

Αντίστοιχα, από την αναβάθμιση μέσω του FTSE, οι συνολικές μετακινήσεις κεφαλαίων υπολογίζονται σε 6,2 δισ. δολάρια, με τις καθαρές εκροές να διαμορφώνονται περίπου στα 120 εκατ. δολάρια.

Συνολικά, η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι δύο αναβαθμίσεις θα οδηγήσουν σε ήπιες καθαρές εκροές, οι οποίες όμως αποκρύπτουν τεράστιες ενδοαγοραστικές ανακατατάξεις μεταξύ των επιμέρους μετοχών.

Το μέγεθος έχει σημασία

Όπως υπογραμμίζει η τράπεζα, ο βασικός παράγοντας που θα καθορίσει τις ροές δεν είναι η ίδια η αναβάθμιση, αλλά η κατηγορία μεγέθους στην οποία θα καταταχθεί κάθε μετοχή μετά τη μετάβαση στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών.

Οι εταιρείες που θα διατηρήσουν τη σημερινή κατηγορία μεγέθους τους αναμένεται να προσελκύσουν εισροές, ενώ εκείνες που θα μετακινηθούν σε μικρότερη κατηγορία (small cap) θα βρεθούν αντιμέτωπες με εκροές από παθητικά funds.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της MSCI, οι μετοχές των ΔΕΗ, Jumbo και ΟΤΕ εκτιμάται ότι θα μετακινηθούν από την standard κατηγορία στην small, γεγονός που συνεπάγεται απώλειες παθητικών κεφαλαίων.

Αντίστοιχα, στην αναβάθμιση από τον FTSE, και με βάση τη μεθοδολογία του οίκου, μια ευρεία ομάδα εισηγμένων αναμένεται να μεταφερθεί από την standard στην small κατηγορία. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν, Motor Oil, ΔΑΑ Ελευθέριος Βενιζέλος, Helleniq Energy, Aegean, Aktor, Intralot, Lamda Development, Optima Bank, ΟΛΠ, Σαράντης, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Quest και Ελλάκτωρ.

Η μετακίνηση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε εκροές κεφαλαίων, αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους στάθμισης.

Οι καθαροί κερδισμένοι των ανακατατάξεων

Στον αντίποδα, η Goldman Sachs εκτιμά ότι καθαρές εισροές και από τις δύο αναβαθμίσεις θα καταγράψουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες – Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank.

Σε μικρότερο βαθμό θετικές ροές αναμένεται να δεχθούν επίσης ο ΟΠΑΠ και η Metlen, οι οποίες καταφέρνουν να διατηρήσουν επαρκές μέγεθος και επενδυτική ελκυστικότητα στους νέους δείκτες.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την Goldman Sachs, αναδεικνύει ότι η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν συνιστά ενιαίο γεγονός για όλες τις μετοχές, αλλά μια βαθιά αναδιανομή κεφαλαίων, όπου το μέγεθος, η ρευστότητα και η στάθμιση στους διεθνείς δείκτες αποκτούν καθοριστικό ρόλο.