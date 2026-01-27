Bank of America: Η Ελλάδα παραμένει από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωζώνης

Η Bank of America διατηρεί θετική στάση απέναντι στην ελληνική οικονομία και κεφαλαιαγορά, επισημαίνοντας ότι, παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, το μακροοικονομικό αφήγημα της χώρας παραμένει ισχυρό, στηριζόμενο σε σταθερούς εγχώριους παράγοντες. Σύμφωνα με την τράπεζα, η Ελλάδα θα παραμείνει μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωζώνης το 2026, με πραγματική αύξηση ΑΕΠ 1,8%, έναντι 1% για το σύνολο της Ευρωζώνης. Οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης αναμένεται να είναι η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις, ενώ ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά από 2,7% το 2025 σε περίπου 1,9% το 2026, παραμένοντας υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Στον τομέα της κεφαλαιαγοράς, η Bank of America διατηρεί σύσταση overweight για την ελληνική αγορά, επισημαίνοντας ότι οι μετοχές εκτός τραπεζών διαπραγματεύονται κάτω από τους ιστορικούς μέσους όρους P/E, ενώ τα P/B και τα πολλαπλάσια EV βρίσκονται κοντά στους μακροπρόθεσμους μέσους όρους. Η συσχέτιση της ελληνικής αγοράς με τις αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές έχει μειωθεί τον τελευταίο χρόνο, διατηρώντας όμως υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις Developed Markets.

Η προοπτική υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας και αγοράς στηρίζεται σε μια σειρά από κυκλικούς ευνοϊκούς παράγοντες. Η συνέχιση της επενδυτικής σύγκλισης (capex catch-up) ενισχυμένη από το Ταμείο Ανάκαμψης, η ανάκαμψη της κατανάλωσης λόγω αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και η βελτίωση της αγοράς εργασίας, με την ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο από την περίοδο της κρίσης, καθώς και η ισχυρή πορεία του τουριστικού κλάδου αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της θετικής εικόνας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη σημαντική αύξηση της πιστωτικής επέκτασης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που ενισχύει τις επενδύσεις και δείχνει έναν τραπεζικό τομέα σε καλύτερη θέση για να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία. Η συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και των δεσμεύσεων για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις παραμένει επίσης κρίσιμη για τη διατήρηση του θετικού μακροοικονομικού σκηνικού.

Παρά τη θετική εικόνα, η Bank of America παραμένει πιο συντηρητική στις προβλέψεις ανάπτυξης, με ΑΕΠ 1,8% το 2026 έναντι 2,1% που προβλέπει η αγορά. Η διαφοροποίηση αυτή αντανακλά την εκτίμηση ότι, βραχυπρόθεσμα, η αβεβαιότητα γύρω από την παγκόσμια οικονομική πολιτική και οι σφιχτές χρηματοοικονομικές συνθήκες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη δραστηριότητα. Παράλληλα, η εγχώρια ζήτηση, οι αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς και η επενδυτική ανάκαμψη, υποστηριζόμενη από την εκταμίευση των ευρωπαϊκών πόρων, αναμένεται να διατηρήσουν την ανάπτυξη, ενώ η εξωτερική ζήτηση αναμένεται υποτονική, με σταδιακή ενίσχυση προς το τέλος του 2026 και το 2027.

Η αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης προχωρά με σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, με συνολικά 23,4 δισ. ευρώ ληφθέντα μέχρι σήμερα, εκ των οποίων 12 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 11,4 δισ. ευρώ σε δάνεια, καλύπτοντας περίπου το 65% του συνολικού πακέτου των 36 δισ. ευρώ. Η έβδομη αίτηση πληρωμής ύψους 1,17 δισ. ευρώ κατατέθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ η πλήρης απορρόφηση των πόρων εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και στο πρώτο εξάμηνο του 2027, με τους κινδύνους ατελούς υλοποίησης να παραμένουν.

Η Bank of America επισημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να μεταβεί από ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στην ανάκαμψη σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται στην παραγωγικότητα. Η επίτευξη υψηλότερων και βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης προϋποθέτει τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και αποτελεσματικότερης κατανομής πόρων, τη μείωση της εξάρτησης από ευμετάβλητους κλάδους όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία και τη στροφή προς ένα πιο ανθεκτικό αναπτυξιακό πρότυπο. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να βελτιώσουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και να άρουν διαρθρωτικές ανισορροπίες, ενώ η μη αντιμετώπιση των προκλήσεων αφήνει την οικονομία εκτεθειμένη σε εξωτερικούς και εγχώριους κινδύνους, όπως οι καθυστερήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης και μια πιο αργή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Τέλος, αν και η Bank of America δεν εκφράζει έντονη ανησυχία για υπερθέρμανση της οικονομίας, τονίζει ότι η αποτυχία αναβάθμισης του αναπτυξιακού δυναμικού μπορεί να οδηγήσει την ελληνική οικονομία να “χτυπήσει ταβάνι” νωρίτερα από το επιθυμητό.