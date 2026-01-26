Optima Bank: Τα top picks για το 2026 – Τράπεζες και ενέργεια στο επίκεντρο

Με το ελληνικό χρηματιστήριο να έχει καταγράψει πέμπτη συνεχόμενη χρονιά υπεραπόδοσης έναντι των ευρωπαϊκών αγορών, η Optima Bank στη νέα της έκθεση (26/1) εκτιμά ότι το 2026 δεν σηματοδοτεί το τέλος του rerating, αλλά τη μετάβαση σε μια πιο επιλεκτική φάση, όπου η αξία και η ποιότητα κερδών αποκτούν κεντρικό ρόλο.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί overweight στάση για την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι παρά το ισχυρό ράλι, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές σε όρους κερδοφορίας και μερισματικών αποδόσεων.

Το σύνολο των κορυφαίων επιλογών της για το 2026 εμφανίζει υψηλότερο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή σε σχέση με τον μέσο όρο της αγοράς, ενώ διαπραγματεύεται με discount σε όρους αποτίμησης και προσφέρει ανώτερη μερισματική απόδοση.

Στα top picks της χρονιάς περιλαμβάνονται η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank, η METLEN, η ΔΕΗ και η Motor Oil. Παράλληλα, στις λοιπές επενδυτικές ιδέες περιλαμβάνονται οι μετοχές των Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας, ΤΙΤΑΝ, HelleniQ Energy, ΑΒΑΞ και Qualco Group.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Τράπεζα Πειραιώς ξεχωρίζει για την ισχυρή κερδοφορία, την υψηλή ορατότητα αποτελεσμάτων και την ελκυστική αποτίμηση, με τιμή στόχο τα 9,66 ευρώ και περιθώριο ανόδου περίπου 17%. Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής ενισχύει τα μη επιτοκιακά έσοδα και τη διαφοροποίηση κερδών. Η Eurobank αποτελεί τη δεύτερη επιλογή με τιμή στόχο τα 4,60 ευρώ και περιθώριο ανόδου περίπου 15%, υποστηριζόμενη από τη διεθνοποιημένη παρουσία και την ανάπτυξη του ασφαλιστικού σκέλους.

Στον ενεργειακό και βιομηχανικό κλάδο, η METLEN ξεχωρίζει ως μία από τις πιο υποτιμημένες μετοχές, με τιμή στόχο τα 64 ευρώ και περιθώριο ανόδου περίπου 48%, ενώ η ΔΕΗ παραμένει βασική επιλογή με τιμή στόχο τα 24,6 ευρώ και περιθώριο ανόδου άνω του 27%, χάρη στην επιτάχυνση κερδοφορίας, τη βελτίωση του ισολογισμού και τη στρατηγική στροφή προς τις ΑΠΕ. Την πεντάδα συμπληρώνει η Motor Oil, με τιμή στόχο τα 40,7 ευρώ και περιθώριο ανόδου περίπου 24%, αξιοποιώντας τη στρατηγική διαφοροποίηση προς την ενέργεια και τα δίκτυα.

Συνολικά, η Optima Bank εκτιμά ότι το 2026 δεν θα είναι χρονιά «εύκολων επιλογών», αλλά απαιτεί επιλεκτικές τοποθετήσεις. Οι μετοχές που συνδυάζουν διατηρήσιμη κερδοφορία, ισχυρό ισολογισμό και αποτιμήσεις που δεν έχουν πλήρως ενσωματώσει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στο επόμενο στάδιο του ελληνικού χρηματιστηριακού κύκλου.