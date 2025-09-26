Κβαντικοί υπολογιστές: Η "πολλά υποσχόμενη δοκιμή" της HSBC στις επενδύσεις ομολόγων

Η βρετανική τράπεζα HSBC ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δοκίμασε τη χρήση κβαντικών υπολογιστών στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων, σηματοδοτώντας μια παγκόσμια πρωτοπορία.

Σε συνεργασία με μια ομάδα της IBM, η HSBC διαπίστωσε ότι η νέα τεχνολογία επέφερε βελτίωση κατά 34% στην πρόβλεψη της πιθανότητας διαπραγμάτευσης ενός ομολόγου σε μια δεδομένη τιμή.

Εάν η τεχνολογία υιοθετηθεί, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τις τράπεζες και τις επενδυτικές εταιρείες να τιμολογούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ομόλογα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

"Πρόκειται για μια πρωτοποριακή παγκόσμια καινοτομία στη διαπραγμάτευση ομολόγων", δήλωσε ο Philip Intallura, επικεφαλής του ομίλου της HSBC για τις κβαντικές τεχνολογίες.

"Σημαίνει ότι έχουμε πλέον ένα απτό παράδειγμα για το πώς οι σημερινοί κβαντικοί υπολογιστές θα μπορούσαν να λύσουν ένα πραγματικό επιχειρηματικό πρόβλημα σε κλίμακα και να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο θα συνεχίσει να αυξάνεται όσο οι κβαντικοί υπολογιστές εξελίσσονται".

Οι κβαντικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν την κβαντική μηχανική για την επεξεργασία πληροφοριών και την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που είναι άλυτα ακόμη και για τους πιο ισχυρούς κλασικούς υπερυπολογιστές. Η τεχνολογία μέχρι στιγμής εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό ερευνητικούς σκοπούς σε εργαστήρια- αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Σε αυτή τη δοκιμή, ο πιο προηγμένος κβαντικός επεξεργαστής της IBM , ο Heron, υποστήριξε τα υπάρχοντα συστήματα της HSBC στον εντοπισμό κρυμμένων μοτίβων στον τεράστιο όγκο δεδομένων της αγοράς ομολόγων, παράγοντας καλύτερα αποτελέσματα από τους παραδοσιακούς υπολογιστές.

Η τεχνολογία φάνηκε να τιμολογεί ταχύτατα τα αιτήματα των πελατών, να προσαρμόζεται στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες συναλλαγών και να προβλέπει αν μια συναλλαγή ομολόγων ήταν πιθανό να επιτύχει σε μια αναφερόμενη τιμή, ενώ παράλληλα συνυπολογίζει δεδομένα της αγοράς και εκτιμήσεις κινδύνου σε πραγματικό χρόνο.

Η HSBC δήλωσε ότι η δοκιμή ήταν "πολλά υποσχόμενη" και θα μπορούσε να επιτρέψει στους κβαντικούς υπολογιστές να βελτιστοποιήσουν τη διαπραγμάτευση ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων των "αιτημάτων για προσφορά σε εξωχρηματιστηριακές αγορές, όπου χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως τα ομόλογα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο μερών χωρίς κεντρικό χρηματιστήριο ή μεσίτη".

Η τράπεζα είναι πεπεισμένη ότι η βραχυπρόθεσμη εφαρμογή της κβαντικής τεχνολογίας είναι εφικτή. Ο Intallura πρόσθεσε: "Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι ενός νέου συνόρου της πληροφορικής στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και όχι σε κάτι που βρίσκεται πολύ μακριά στο μέλλον".