Piraeus Securities: Χρονιά ισχυρών αποδόσεων το 2026 - Οι έξι μετοχές που ξεχωρίζει

Ιδιαιτέρως θετική για την πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς εμφανίζεται η Piraeus Securities, επισημαίνοντας ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει υγιές, τα κέρδη ανά μετοχή συνεχίζουν να αυξάνονται, οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να είναι ελκυστικές και οι μερισματικές διανομές κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, η ελληνική αγορά εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή θετική δυναμική. Εάν το 2025 οι βασικοί μοχλοί ανόδου ήταν η βελτίωση της κερδοφορίας και οι χαμηλές αποτιμήσεις, το 2026 οι αποδόσεις αναμένεται να προέλθουν κυρίως από την αύξηση των κερδών και τα μερίσματα, καθώς οι δείκτες αποτίμησης έχουν ήδη ανακάμψει σημαντικά.

Η Piraeus Securities προβλέπει διψήφιες αποδόσεις για τις ελληνικές μετοχές, με συνολικές αποδόσεις άνω του 20%, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η ολοκλήρωση της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext τον Νοέμβριο του 2025, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη επαναταξινόμηση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά εντός του 2026 από οίκους όπως MSCI, FTSE Russell και Stoxx. Οι εξελίξεις αυτές εκτιμάται ότι θα στηρίξουν υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, μειώνοντας το country risk και περιορίζοντας το discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών.

Οι βασικοί καταλύτες για το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένουν η οικονομική ανάπτυξη και η δημοσιονομική σταθερότητα, με την αύξηση του ΑΕΠ να εκτιμάται στο 2,4% για το 2026, με αιχμή τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει στο 137% του ΑΕΠ, ενώ τα πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 2,5% – 3% ενισχύουν περαιτέρω την πιστοληπτική εικόνα της χώρας. Παράλληλα, δημοσιονομικά μέτρα ύψους 1,7 δισ. ευρώ αναμένεται να στηρίξουν την κατανάλωση, ενώ το τελευταίο έτος του Ταμείου Ανάκαμψης φέρνει επενδύσεις 16 δισ. ευρώ, αυξημένες σε σχέση με το 2025.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει αύξηση κερδών ανά μετοχή περίπου 10% ετησίως για την περίοδο 2026–2027, εκτιμώντας ότι η ελληνική αγορά μπορεί να προσφέρει αποδόσεις άνω του 20% μέσω ανόδου τιμών και μερισμάτων, με επιπλέον ώθηση από την αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των μετοχών που καλύπτει η Piraeus Securities διαπραγματεύεται με P/E 10,0x για το 2027, EV/EBITDA 6,9x και μερισματική απόδοση 5,0%, χωρίς να συνυπολογίζονται πιθανές επαναγορές ιδίων μετοχών από τις τράπεζες.

Σε ό,τι αφορά την επαναταξινόμηση του ΧΑ, η μετάβαση σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς ενδέχεται να προκαλέσει βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα λόγω ροών κεφαλαίων, ωστόσο μεσοπρόθεσμα εκτιμάται ως καθαρά θετική εξέλιξη. Η FTSE Russell έχει ήδη ανακοινώσει αναβάθμιση με ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ MSCI, S&P DJI και Stoxx αναμένεται να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις εντός του 2026.

Στις κορυφαίες επιλογές (top picks) της Piraeus Securities κυριαρχούν οι τράπεζες, με τη χρηματιστηριακή να εκτιμά ότι μπορούν να προσφέρουν συνολικές αποδόσεις άνω του 40% σε ορίζοντα διετίας, μέσω ανόδου τιμών και μερισμάτων.

Η Alpha Bank ξεχωρίζει με CAGR κερδών ανά μετοχή 10% για την περίοδο 2025–2028, ποσοστό που υπερβαίνει το 13% μετά την ακύρωση ιδίων μετοχών. Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 8,0x και P/TBV 1,0x για το 2027, με τη συνεργασία με την UniCredit να δικαιολογεί premium αποτίμησης.

Η Eurobank συνδυάζει ανάπτυξη με EPS CAGR περίπου 7%, υψηλή κερδοφορία με ROTE 16%–17% και γενναιόδωρη πολιτική διανομών άνω του 60%. Η αποτίμηση διαμορφώνεται σε 1,4x P/TBV, 9,0x P/E, με μερισματική απόδοση άνω του 5%.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εμφανίζει περιθώριο ανόδου περίπου 25%, με τιμή–στόχο τα 40 ευρώ. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σε παραχωρήσεις, κατασκευές και ενέργεια, καθώς και η στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil, δημιουργούν σημαντικό upside και προοπτικές περιφερειακής επέκτασης.

Για τη Jumbo, η Piraeus Securities εκτιμά ότι η πρόσφατη διόρθωση της μετοχής αποτελεί ευκαιρία τοποθέτησης, παρά τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό στη Ρουμανία. Η τιμή–στόχος τοποθετείται στα 34,20 ευρώ, με προβλεπόμενο P/E 12,8x για το 2026, ενώ οι εκτιμήσεις δείχνουν ισχυρή αύξηση πωλήσεων, EBITDA και καθαρών κερδών έως το 2027.

Η ΔΕΗ εμφανίζει upside 22%, με τιμή–στόχο τα 23,80 ευρώ. Το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 10 δισ. ευρώ επικεντρώνεται στις ΑΠΕ με εγκατεστημένη ισχύ 12,7 GW, ενώ εξετάζεται και η ανάπτυξη Mega Data Center. Η μετοχή διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 6x για το 2026, σε σημαντική έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών ομίλων.

Τέλος, για την TITAN, η αποτίμηση ενσωματώνει τις πρόσφατες εξαγορές σε Γαλλία, Τουρκία και ΗΠΑ, ενώ οι στρατηγικά τοποθετημένες μονάδες σε Αίγυπτο, Τουρκία και Ελλάδα ενισχύουν τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα ανοικοδόμησης. Η τιμή–στόχος διαμορφώνεται στα 65,40 ευρώ ανά μετοχή, προσφέροντας συνολική απόδοση 20,2%.