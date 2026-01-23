Pantelakis Securities: Ισχυρές συστάσεις και υψηλές τιμές-στόχοι για το 2026 –Ποιες μετοχές επιλέγει

Ιδιαίτερα θετική παραμένει η εικόνα για το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2026, σύμφωνα με το νέο εκτενές report της Pantelakis Securities, με τον οίκο να εκτιμά ότι το ανοδικό σκέλος της αγοράς δεν έχει ολοκληρωθεί και να προχωρά σε σαφείς επενδυτικές συστάσεις με σημαντικά περιθώρια ανόδου.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί στρατηγική αξίας, τοποθετώντας στο επίκεντρο τις τράπεζες αλλά και επιλεγμένες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, για τις οποίες προχωρά σε αναβαθμίσεις τιμών-στόχων, επιβεβαιώνοντας την πεποίθησή της ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με ελκυστικό discount έναντι των διεθνών αγορών.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Pantelakis διατηρεί ξεκάθαρα υπέρβαρη στάθμιση, θεωρώντας ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να μην αντανακλούν πλήρως τη βελτιωμένη ποιότητα ισολογισμών και τη διατηρήσιμη κερδοφορία. Για την Τράπεζα Πειραιώς επαναλαμβάνει σύσταση overweight και τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 9,75 ευρώ, εκτιμώντας ότι παραμένει μία από τις πιο ελκυστικές επιλογές του κλάδου με ισχυρό δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.

Αντίστοιχα, για την Alpha Bank η σύσταση διατηρείται σε overweight με τιμή-στόχο τα 4,8 ευρώ, με τον οίκο να υπογραμμίζει τον συνδυασμό χαμηλής αποτίμησης, υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας και αυξανόμενης ορατότητας στα κέρδη των επόμενων ετών. Συνολικά, η Pantelakis αναβαθμίζει κατά μέσο όρο κατά 14% τις τιμές-στόχους των συστημικών τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων και τις προοπτικές αυξημένων διανομών.

Στον μη χρηματοοικονομικό τομέα, η ΔΕΗ παραμένει βασική επιλογή, με σύσταση buy και τιμή-στόχο τα 23,7 ευρώ. Ο οίκος εκτιμά ότι ο επιτυχημένος μετασχηματισμός της επιχείρησης, η αυξανόμενη συμμετοχή των ΑΠΕ και η ενίσχυση των δικτύων δημιουργούν προϋποθέσεις για περαιτέρω επανατιμολόγηση της μετοχής, με σημαντική μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου.

Η Jumbo συνεχίζει να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ποιοτικές επιλογές, με τιμή-στόχο τα 37,5 ευρώ. Η Pantelakis τονίζει την ισχυρή ταμειακή θέση, την υψηλή μερισματική απόδοση και το ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο, εκτιμώντας ότι η μετοχή παραμένει υποτιμημένη σε σχέση με τα θεμελιώδη μεγέθη και τις προοπτικές ανάπτυξης του δικτύου franchise.

Για τη Motor Oil, η σύσταση διατηρείται σε overweight με τιμή-στόχο τα 40 ευρώ. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η ανάκαμψη των περιθωρίων διύλισης, σε συνδυασμό με τη στρατηγική διαφοροποίηση σε ενέργεια και περιβάλλον, δημιουργεί συνθήκες εισόδου σε νέο ανοδικό κύκλο κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη Theon, για την οποία η Pantelakis διατηρεί σύσταση buy και προχωρά σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου στα 39,2 ευρώ. Η εταιρεία εμφανίζεται άμεσα ωφελημένη από την εκρηκτική αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη, με το πρόγραμμα ReArm Europe και τη γενικότερη ενίσχυση των στρατιωτικών προϋπολογισμών να προσφέρουν μακροπρόθεσμη ορατότητα εσόδων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Pantelakis, το συνολικό περιθώριο ανόδου για τις βασικές της επιλογές κυμαίνεται μεταξύ 19% και 46% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι –παρά το ισχυρό ράλι των προηγούμενων ετών– η ελληνική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει επιλεκτικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, η περαιτέρω πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί από την επαναφορά της αύξησης των κερδών ανά μετοχή, η οποία εκτιμάται κοντά στο 10% το 2026, αλλά και από τους επερχόμενους καταλύτες, όπως τα επικαιροποιημένα επιχειρησιακά πλάνα των τραπεζών, οι αποφάσεις για μελλοντικές διανομές κεφαλαίου και η διαδικασία αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε ανεπτυγμένη αγορά.

Παρά το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο, η Pantelakis καταλήγει ότι οι θεμελιώδεις προοπτικές παραμένουν ισχυρές, με τις τιμές-στόχους και τις συστάσεις να υποδεικνύουν ότι το επενδυτικό αφήγημα της ελληνικής αγοράς εξακολουθεί να στηρίζεται σε πραγματικά μεγέθη και όχι μόνο στη θετική συγκυρία.