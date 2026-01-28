Eurobank: Κορυφαία επενδυτική επιλογή στην ελληνική τραπεζική αγορά σύμφωνα με BofA και Jefferies

Στην κορυφή των επενδυτικών προτιμήσεων στην ελληνική τραπεζική αγορά τοποθετείται η Eurobank, σύμφωνα με τις νεότερες εκθέσεις των διεθνών επενδυτικών οίκων Bank of America και Jefferies, οι οποίοι συγκλίνουν σε ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση τόσο για τις προοπτικές της μετοχής όσο και για τη στρατηγική θέση του ομίλου.

Και οι δύο οίκοι διατηρούν σύσταση «αγορά», προχωρώντας παράλληλα σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων. Η Jefferies τοποθετεί τη νέα τιμή-στόχο στα 4,90 ευρώ από 4,25 ευρώ προηγουμένως, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 21%, ενώ η Bank of America ανεβάζει τον πήχη στα 5,64 ευρώ από 4,86 ευρώ, αποδίδοντας δυνητική άνοδο 33,7%.

Οι αναβαθμίσεις αυτές αντανακλούν την αυξημένη εμπιστοσύνη των αναλυτών στα θεμελιώδη μεγέθη της Eurobank, στη στρατηγική της κατεύθυνση και στις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές της προοπτικές.

Ελκυστική αποτίμηση και ισχυρή κερδοφορία

Η Bank of America εκτιμά ότι η Eurobank βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να υπεραποδώσει το 2026, μετά από ένα 2025 κατά το οποίο η μετοχή κινήθηκε περίπου 16% χαμηλότερα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη. Η σχετική αυτή υστέρηση δημιουργεί, σύμφωνα με τον οίκο, επενδυτική ευκαιρία.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η τράπεζα διαπραγματεύεται με δείκτη P/E κοντά στις 8 φορές και με P/TBV στο 1,4, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται περίπου στο 18%. Τα επίπεδα αυτά θεωρούνται ελκυστικά, καθώς δεν αντανακλούν πλήρως τη δυναμική των λειτουργικών επιδόσεων και τις προοπτικές διατηρήσιμης κερδοφορίας.

Περιφερειακός όμιλος με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα

Τα θεμελιώδη μεγέθη της Eurobank παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρά, καθώς ο όμιλος έχει αναπτύξει ουσιαστική παρουσία σε αγορές με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και καλύτερα περιθώρια κερδοφορίας σε σύγκριση με την ελληνική οικονομία. Η Κύπρος και η Βουλγαρία αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, συνεισφέροντας σημαντικό ποσοστό στα συνολικά κέρδη.

Παράλληλα, η Eurobank διαθέτει έντονη δραστηριότητα στο wealth management και στις ασφάλειες ζωής, ενώ υφίστανται πρόσθετα περιθώρια συνεργειών από την Ελληνική Τράπεζα και τη Eurolife Life. Η αυξημένη πιστωτική επέκταση σε όλες τις αγορές δραστηριοποίησης δημιουργεί επιπλέον δυνατότητες ενίσχυσης των καθαρών εσόδων από τόκους τα επόμενα έτη.

Οι βασικοί καταλύτες για το 2026

Σύμφωνα με τη Bank of America, τρεις παράγοντες αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Eurobank το 2026. Ο πρώτος αφορά την πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά από τον MSCI, με την τελική απόφαση να αναμένεται εντός Μαρτίου. Παρότι ενδέχεται να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες πιέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών λόγω ανακατανομής κεφαλαίων, η εξέλιξη θεωρείται θετική σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Για τη Eurobank, οι κίνδυνοι εκτιμώνται περιορισμένοι, καθώς περισσότερο από το 50% της κερδοφορίας προέρχεται από τη Βουλγαρία και την Κύπρο, γεγονός που διατηρεί τη μετοχή ελκυστική ακόμη και για επενδυτικά κεφάλαια αναδυόμενων αγορών.

Ο δεύτερος καταλύτης συνδέεται με την αναμενόμενη ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη. Η μείωση των απαιτούμενων αποθεματικών εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει άμεσα τα καθαρά έσοδα από τόκους της Eurobank κατά περίπου 20 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ επιπλέον θετικές επιδράσεις αναμένονται από τη μείωση των αποδόσεων των ομολόγων, την αύξηση του τουρισμού και την ενίσχυση των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Ο τρίτος παράγοντας αφορά την ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν το 2026, μια εξέλιξη που αναμένεται να διευκολύνει την οικονομική δραστηριότητα και να επιτρέψει στη Eurobank να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα την πλεονάζουσα ρευστότητα της Ελληνικής Τράπεζας, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην κυπριακή αγορά.

Jefferies: Η πλέον διαφοροποιημένη ελληνική τράπεζα

Η Jefferies επισημαίνει ότι η Eurobank δεν αποτελεί απλώς μια ελληνική συστημική τράπεζα, αλλά έναν περιφερειακό τραπεζικό όμιλο με τη μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση στον κλάδο. Η παρουσία σε αγορές εκτός Ελλάδας προσφέρει υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης, σταθερότερη κερδοφορία και μειωμένη εξάρτηση από τον εγχώριο οικονομικό κύκλο.

Η Κύπρος και η Βουλγαρία αναμένεται να εμφανίσουν ισχυρότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης τα επόμενα χρόνια, με τη βουλγαρική αγορά να ξεχωρίζει και σε όρους πιστωτικής επέκτασης.

Διαφοροποίηση εσόδων και στρατηγική επέκταση

Πέραν της γεωγραφικής διασποράς, η Eurobank διαθέτει και ουσιαστική διαφοροποίηση πηγών εσόδων. Μαζί με την Τράπεζα Πειραιώς, αποτελεί τη μοναδική ελληνική τράπεζα με πλήρως ενοποιημένη ασφαλιστική δραστηριότητα, γεγονός που ενισχύει τη σταθερότητα των εσόδων της.

Παράλληλα, ο όμιλος διατηρεί παρουσία στο wealth management στην Ελλάδα, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο, ενώ εξετάζει περαιτέρω επέκταση σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Αποτίμηση με discount παρά την υπεραπόδοση

Σύμφωνα με τη Jefferies, η Eurobank εμφανίζει διατηρήσιμη απόδοση ιδίων ενσώματων κεφαλαίων περίπου 17%, επίπεδο υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 15%. Παρά τη διαφοροποίηση και την κερδοφορία της, η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση περίπου 15% στο P/E και 5% στο P/TNAV, ενισχύοντας το επενδυτικό της αφήγημα.