HSBC: Ανάπτυξη πάνω από το 2% στην Ελλάδα έως το 2027 - Οι προβλέψεις για χρέος και πληθωρισμό

Σταθερή, λίγο πάνω από το 2%, θα είναι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέχρι το 2027 σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της HSBC για τις οικονομίες της Ευρώπης, ενώ η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα είναι αργή.

Η HSBC παραμένei θετική για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας η οποία θα συνεχίζει να υπεραποδίδει του συνόλου της Ευρωζώνης καθώς και των μεγαλύτερων οικονομιών της περιοχής, και αυτή την τριετία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της HSBC, η ανάπτυξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα αναμένεται να είναι θετική, με προβλέψεις για 2,2% το 2025, 2,1% το 2026 και 2% το 2027.

H βρετανική τράπεζα αναμένει ανάπτυξης 1,2% φέτος, 1% το 2026 και 1,4% το 2027 για την Ευρωζώνη.

Παράλληλα, βλέπει σχεδόν μηδενική ανάπτυξη φέτος στη Γερμανία (0,3%), 0,6% στην Γαλλία και 0,6% επίσης στην Ιταλία, με επιτάχυνση στο 1%, 0,8%^ και 0,8% αντίστοιχα το 2026 και στο 1,4%, 1,2% και 0,8% αντίστοιχα το 2027.

Η Ισπανία αναμένεται να είναι άλλη μία χώρα μαζί με την Ελλάδα η οποία θα ξεχωρίσει με ανάπτυξη 2,9% φέτος, 2,2% το 2026 και 1,8% το 2027.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, η HSBC εκτιμά πως θα διαμορφωθεί στο 2,8% φέτος, στο 2,2% το 2026 και στο 2,3% το 2027,

Θετική εμφανίζεται η HSBC kai για τις πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη, με τον δείκτη να παραμένει εντός του στόχου του 2% από τον Μάρτιο, με τη διαφορά να μην ξεπερνά τις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θεωρεί ότι βρίσκεται σε «καλή θέση».

Παρά την προβλεπόμενη ελαφρά πτώση του πληθωρισμού κάτω από τον στόχο για το μεγαλύτερο μέρος του επόμενου έτους, οι αναλυτές της HSBC εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να παραμείνει υπό πίεση το 2026 λόγω της ενίσχυσης του ευρώ, των αμερικανικών δασμών ή πιθανών αλλαγών στις εμπορικές ροές από την Κίνα.

Το ισοζύγιο προϋπολογισμού θα συνεχίσει να είναι θετικό και στο 0,8% φέτος, στο 0,2% το 2026-2027, τη στιγμή που τόσο η Ευρωζώνη συνολικά όσο και οι Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία καθώς και πολλές άλλες χώρες της Ευρωζώνης θα είναι αντιμέτωπες με ελλείμματα, σε πολλές περιπτώσεις μεγάλα, ξεπερνώντας το 3% (πχ Γαλλία φέτος και το 2026, Ευρωζώνη- Γερμανία- Γαλλία- Ιταλία το 2027).

Ανώτερες επιδόσεις θα σημειώσει η Ελλάδα και στο μέτωπο της μείωσης χρέους καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της HSBC, ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ της χώρας μας θα καταγράψει τη μεγαλύτερη πτώση σε όλη την Ευρώπη, και από το 153,6% το 2024 θα βρεθεί στο 129,4% το 2027 (έπειτα από το 143,4% φέτος και το 135,39% το 2026), μία πτώση ύψους 24,2%.

Όσον αφορά την ΕΚΤ, η HSBC αν και εκτιμά ότι έχει κλείσει τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων, δεν αποκλείει άλλη μία μείωση ύψους 25 μ.β Ωστόσο το 2027, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της βρετανικής τράπεζας για τον πληθωρισμό, εκτιμά ότι η ΕΚΤ θα ξεκινήσει και πάλι τις αυξήσεις επιτοκίων, στο β’ εξάμηνο του έτους συγκεκριμένα, και κατά τις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου, με αυξήσεις ύψους 25 μ.β.

Η ΕΚΤ έχει καταφέρει να μειώσει τον πληθωρισμό από το 10,6% πριν από τρία χρόνια, επιστρέφοντας τον στα επίπεδα στόχου, με ελάχιστο οικονομικό κόστος – δηλαδή χωρίς σημαντική αύξηση της ανεργίας και χωρίς πτώση της παραγωγής. Αυτό διαφέρει σημαντικά από προηγούμενες περιόδους πληθωρισμού, όπου οι αναγκαίες υφεσιακές πιέσεις και οι μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας ήταν τα μέσα για την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών.

Η HSBC προχωρά όμως και σε μια εκτίμηση για την πορεία της πολιτικής της ΕΚΤ. Όπως εξηγεί, η νομισματική πολιτική που εφαρμόστηκε από την ΕΚΤ έχει κάνει μεγάλη διαφορά σε σχέση με προηγούμενα πληθωριστικά επεισόδια. Αυτό καθιστά ακόμα πιο ανησυχητικές τις πρόσφατες επιθέσεις στις ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες.

Αν και η αυστηρή εντολή πληθωρισμού της ΕΚΤ είναι καθορισμένη από τη Συνθήκη της ΕΕ, γεγονός που την προστατεύει σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ενδέχεται να αντιμετωπίσει πολιτικές πιέσεις λόγω των δημοσιονομικών προκλήσεων.

Πέντε χρόνια πριν, η HSBC είχε προειδοποιήσει για επικείμενη πληθωριστική πίεση, και αρκετοί από τους παράγοντες που είχαν αναφερθεί τότε ισχύουν ακόμα σήμερα. Η αύξηση του κόστους εργασίας παραμένει υψηλή, τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων είναι περιορισμένα και, παρά τη χαλάρωση του πληθωρισμού, οι εργαζόμενοι ενδέχεται να προσπαθούν να ανακτήσουν μέρος της αγοραστικής τους δύναμης που έχασαν λόγω της αύξησης των τιμών.

Επίσης, οι δασμοί ενδέχεται να απαιτούν την αναδιάρθρωση των αλυσίδων εφοδιασμού. Οι κεντρικοί τραπεζίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση σε σχέση με αυτούς τους κινδύνους πριν κηρύξουν την “νίκη” επί του πληθωρισμού.