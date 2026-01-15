ΗΠΑ: Απροσδόκητη πτώση των αιτήσεων επιδόματος ανεργίας

Οι αιτήσεις έχουν πέσει κάτω από τις 200.000 μόνο λίγες φορές τα τελευταία χρόνια

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο, μετά από εβδομάδες διακύμανσης των στοιχείων λόγω των εορτών.

Οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 9.000 σε 198.000 την εβδομάδα που έληξε στις 10 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Η μέση εκτίμησή των οικονομολόγων έκανε λόγο για μικρή αύξηση στις 215.000 αιτήσεις.

Οι αιτήσεις έχουν πέσει κάτω από τις 200.000 μόνο λίγες φορές τα τελευταία χρόνια. Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των νέων αιτήσεων, ένας δείκτης που βοηθά στην εξομάλυνση της μεταβλητότητας, έπεσε στις 205.000 την περασμένη εβδομάδα, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

Τα στοιχεία της Πέμπτης υποδηλώνουν ότι οι απολύσεις δεν αυξάνονται σημαντικά στην αρχή του έτους, αν και τα δεδομένα πιθανότατα εξακολουθούν να επηρεάζονται από διακυμάνσεις που σχετίζονται με τις διακοπές. Παρόλο που πολλές μεγάλες εταιρείες, όπως η PepsiCo Inc. και η Meta Platforms Inc., ανακοίνωσαν πρόσφατα σχέδια για περικοπές θέσεων εργασίας, τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτά τα σχέδια δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί σε εκτεταμένες απολύσεις.

Μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έδειξε ότι οι καταναλωτές παρέμειναν απαισιόδοξοι σχετικά με την αγορά εργασίας τις τελευταίες εβδομάδες, με σχεδόν τα δύο τρίτα να αναμένουν αύξηση της ανεργίας το επόμενο έτος.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, που αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, μειώθηκαν σε 1,88 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα.