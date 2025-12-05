ΗΠΑ: Χαμηλότερος των προβλέψεων ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο – Τι δείχνει ο δείκτης PCE

Χαμηλότερα από το αναμενόμενο διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ, μία βασική πτυχή του πληθωρισμού που παρακολουθεί στενά η Fed.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το υπουργείο Εμπορίου, ο δομικός δείκτης τιμών τον, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, έδειξε μηνιαία αύξηση 0,2%, ενώ ο ετήσιος ρυθμός ήταν 2,8%, από 2,9% τον Αύγουστο.

Επιπλέον, ο συνολικός δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 0,3% για τον μήνα, τοποθετώντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού επίσης στο 2,8%, σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του υπουργείου.

Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ χρησιμοποιούν τον δείκτη τιμών PCE ως το κύριο εργαλείο πολιτικής για τον πληθωρισμό. Ενώ οι αξιωματούχοι εξετάζουν και τις δύο μετρήσεις, γενικά θεωρούν τον δομικό δείκτη ως καλύτερη ένδειξη των μακροπρόθεσμων τάσεων του πληθωρισμού.

Οι τιμές των αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο, καθώς οι δασμοί του προέδρου Donald Trump συνεχίζουν να επηρεάζουν την οικονομία. Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν μόλις 0,2%. Τα τρόφιμα αυξήθηκαν 0,4%, ενώ η ενέργεια αυξήθηκε 1,7%.

Η έκθεση έδειξε επίσης ότι το ποσοστό προσωπικών αποταμιεύσεων παρέμεινε αμετάβλητο από τον Αύγουστο στο 4,7%.

Σημειώνεται πως η έκθεση αναβλήθηκε για αρκετές εβδομάδες λόγω του shutdown, το οποίο είχε προκαλέσει διακοπή της συλλογής δεδομένων και των οικονομικών εκθέσεων.

Εκτός από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η έκθεση παρέχει πληροφορίες για τα εισοδήματα και τις δαπάνες. Ειδικότερα, τα προσωπικά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 0,4% σε μηνιαία βάση, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,3%. Τα εισοδήματα ήταν 0,1 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τις προβλέψεις, ενώ οι δαπάνες ήταν 0,1 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τις προβλέψεις.