ΗΠΑ: «Ετρεξε» με 4,3% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε το τρίτο τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών, υποστηριζόμενη από την ανθεκτική καταναλωτική και επιχειρηματική δαπάνη και τις πιο ήρεμες εμπορικές πολιτικές.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό, αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,3%, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης (Bureau of Economic Analysis) που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Είχε προηγηθεί ανάπτυξη 3,8% την προηγούμενη περίοδο, η οποία επίσης ενισχύθηκε από τα νοικοκυριά.

Επρόκειτο αρχικά να δημοσιευθεί μια προκαταρκτική εκτίμηση του ΑΕΠ στις 30 Οκτωβρίου, αλλά η έκθεση ακυρώθηκε λόγω του shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το Γραφείο συνήθως δημοσιεύει τρεις εκτιμήσεις για την τριμηνιαία ανάπτυξη — προσαρμόζοντας τις προβλέψεις του καθώς εισέρχονται περισσότερα δεδομένα — αλλά θα δημοσιεύσει μόνο δύο για την περίοδο που οδήγησε στο μακροβιότερο κλείσιμο της κυβέρνησης που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η καθυστερημένη έκθεση δείχνει ότι η οικονομία διατήρησε τη δυναμική της μέχρι τα μέσα του έτους, καθώς οι καταναλωτές δεν πτοήθηκαν και οι πιο αυστηροί δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ ανακλήθηκαν. Παρότι η διακοπή λειτουργίας αναμένεται να επηρεάσει την ανάπτυξη του τέταρτου τριμήνου, οι οικονομολόγοι αναμένουν μια μέτρια ανάκαμψη το 2026.

Οι τελευταίες προβλέψεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αντανακλούν αυτό το κλίμα, με τον πρόεδρο Jerome Powell να επισημαίνει τη στήριξη της δημοσιονομικής πολιτικής, τις δαπάνες για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και τη συνεχιζόμενη κατανάλωση των νοικοκυριών ως λόγους για την πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας για ταχύτερη ανάπτυξη το επόμενο έτος. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προβλέπουν μόνο μία μείωση των επιτοκίων το 2026, μετά από τρεις συνεχόμενες μειώσεις στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ορισμένοι αξιωματούχοι διστάζουν να μειώσουν περισσότερο το κόστος δανεισμού είναι ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%. Η έκθεση έδειξε ότι ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed — ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας — αυξήθηκε κατά 2,9% το τρίτο τρίμηνο.