ΗΠΑ: Εκτίναξη των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την έναρξη της πανδημίας το 2020, μετά από μια μεγάλη μείωση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των διακοπών της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Οι αρχικές αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 44.000 σε 236.000 την εβδομάδα που έληξε στις 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αύξηση από τον Μάρτιο του 2020, ενώ είχε προηγηθεί το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων σε περισσότερα από τρία χρόνια την προηγούμενη εβδομάδα. Ο αριθμός αυτός ξεπέρασε όλες τις εκτιμήσεις, εκτός από μία, σε μια έρευνα της Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.

Οι εβδομαδιαίες αρχικές αιτήσεις τείνουν να είναι ασταθείς κατά τη διάρκεια των διακοπών και πιθανότατα θα συνεχίσουν να καταγράφουν μεταπτώσεις μέχρι το τέλος του έτους, αλλά τα στοιχεία της Πέμπτης βρίσκονται προς το υψηλότερο άκρο των μετρήσεων που παρατηρήθηκαν το 2025. Εταιρείες όπως η PepsiCo Inc. και η HP Inc. έχουν καταρτίσει σχέδια για μείωση του προσωπικού τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι απολύσεις σε εθνικό επίπεδο τον Οκτώβριο ήταν οι υψηλότερες από τις αρχές του 2023.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των νέων αιτήσεων, ένας δείκτης που βοηθά στην εξομάλυνση της μεταβλητότητας, αυξήθηκε σε 216.750 την περασμένη εβδομάδα.

Οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας έχουν επηρεάσει αρνητικά το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης τους τελευταίους μήνες. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε μια προκαταρκτική έρευνα που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν τον Δεκέμβριο αναμένει αύξηση της ανεργίας το επόμενο έτος.

Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ μείωσαν τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση την Τετάρτη, προκειμένου να στηρίξουν αυτό που ο πρόεδρος Jerome Powell χαρακτήρισε ως «σταδιακή ψύξη» της αγοράς εργασίας. Αν και οι αξιωματούχοι δεν προέβλεπαν υψηλότερη ανεργία το επόμενο έτος σε σύγκριση με τις προβλέψεις τους του Σεπτεμβρίου, ο Powell δήλωσε ότι η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει «σημαντικούς» κινδύνους επιβράδυνσης.

Πριν από την προσαρμογή για εποχικούς παράγοντες, οι αρχικές αιτήσεις αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά σχεδόν 115.000, επίσης το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2020. Αυτό οφείλεται κυρίως σε πολυπληθείς πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, το Ιλινόις, η Νέα Υόρκη και το Τέξας.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, που αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, μειώθηκαν σε 1,84 εκατομμύρια την εβδομάδα που έληξε στις 29 Νοεμβρίου, η οποία περιελάμβανε την Ημέρα των Ευχαριστιών. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μείωση των τελευταίων τεσσάρων ετών.