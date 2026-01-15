Moody’s: Ισχυρές προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες την επόμενη διετία

Οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να διατηρήσουν το ισχυρό αναπτυξιακό τους momentum τα επόμενα 1-2 χρόνια, συνεχίζοντας να ενισχύουν και να διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους, με τη στήριξη ισχυρών διοικητικών ομάδων. Σύμφωνα με τη Moody’s, η κερδοφορία του κλάδου θα παραμείνει σε ανοδική τροχιά έως το 2026, επιτρέποντας τη διατήρηση πολιτικών διανομής μερισμάτων.

Μακροοικονομικό και χρηματοδοτικό περιβάλλον

Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά αύξηση των χορηγήσεων της τάξης του 8%-10%, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά, υποστηριζόμενα από τη διατήρηση του επιτοκίου καταθέσεων της ΕΚΤ κοντά στο 2% για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Η παραγωγή εσόδων ενισχύεται περαιτέρω μέσω επιλεκτικών εξαγορών και της συνεχιζόμενης επέκτασης των τραπεζικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026 αποτελεί σημείο καμπής για την πιστωτική επέκταση, ωστόσο η επίδραση αυτή αναμένεται να μετριαστεί από πόρους του πολυετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, καθώς και από το πρόγραμμα SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ, που αφορά ευρωπαϊκές αμυντικές επενδύσεις.

Καθοριστικής σημασίας παραμένει το μακροπρόθεσμο όφελος του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο εξαρτάται από τη διατήρηση και ενίσχυση της διαρθρωτικής προόδου σε οικονομικό, θεσμικό και δημοσιονομικό επίπεδο, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη πιστωτική ανάπτυξη σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στρατηγικός ρόλος των ασφαλειών και του bancassurance

Ο ασφαλιστικός τομέας αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη στρατηγική εξέλιξη των τραπεζών, καθώς επιταχύνεται ο μετασχηματισμός τους σε σύγχρονους ομίλους bancassurance. Η Moody’s προβλέπει αυξημένη διείσδυση στις ασφάλειες ζωής και γενικών καλύψεων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων επενδυτικών και αποταμιευτικών προϊόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και σε συνταξιοδοτικά προϊόντα, τα οποία προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ενίσχυσης των εσόδων από προμήθειες σε περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Κύριες στρατηγικές προτεραιότητες 2026–2028

Ενόψει της δημοσίευσης των επιχειρησιακών σχεδίων για την περίοδο 2026–2028, η Moody’s εκτιμά ότι οι βασικοί άξονες στρατηγικής των τραπεζών θα περιλαμβάνουν:

Διαφοροποίηση πηγών εσόδων και κερδοφορίας

Εμβάθυνση της παρουσίας στον ασφαλιστικό τομέα

Περαιτέρω ανάπτυξη των χαρτοφυλακίων δανείων

Επέκταση διεθνών δραστηριοτήτων

Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ανάπτυξη τραπεζοασφαλιστικών και καινοτόμων προϊόντων

Αξιολόγηση τραπεζών – βασικά σημεία

Eurobank (Baa1, σταθερές προοπτικές)

Ξεχωρίζει για το ισχυρό διεθνές της αποτύπωμα και τη διαφοροποιημένη βάση κερδοφορίας, με τις διεθνείς δραστηριότητες να συνεισφέρουν περίπου το 53% των συνολικών κερδών. Στην Ελλάδα, η απόκτηση του 80% της Eurolife Life ενισχύει περαιτέρω τον ασφαλιστικό τομέα, ενώ τα σχέδια επέκτασης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπογραμμίζουν τη στρατηγική εξωστρέφειας.

Τράπεζα Πειραιώς (Baa2, σταθερές προοπτικές)

Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτελεί στρατηγικό ορόσημο, με τα σχετικά έσοδα να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 100 εκατ. ευρώ την επόμενη τριετία. Παράλληλα, η συμμετοχή στη Snappi ενισχύει την ψηφιακή στρατηγική, με στόχο την απόκτηση περίπου 2 εκατ. πελατών έως το 2028 και διεθνή επέκταση.

Εθνική Τράπεζα (Baa1, σταθερές προοπτικές)

Διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ενδέχεται να εξετάσει στρατηγικές εξαγορές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνητής νοημοσύνης την τοποθετούν στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης του εγχώριου τραπεζικού κλάδου.

Alpha Bank (Baa1, σταθερές προοπτικές)

Εισέρχεται στο 2026 με έμφαση στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό, μέσω εξαγορών, rebranding και εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας με την UniCredit. Η παρουσία στην Κύπρο ενισχύεται σημαντικά τόσο στον τραπεζικό όσο και στον ασφαλιστικό τομέα, ενώ νέες συνεργασίες διευρύνουν τις δραστηριότητες σε investment banking και χρηματοδότηση ΜμΕ.

CrediaBank (Ba2, θετικές προοπτικές)

Οι πρόσφατες μετασχηματιστικές κινήσεις, με κυριότερη την απόκτηση του 70% της HSBC στη Μάλτα, αναμένεται να διπλασιάσουν το μέγεθός της. Παράλληλα, ενδεχόμενη εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην Pantelakis Securities θα ενισχύσει τις χρηματιστηριακές δραστηριότητες και τις πηγές εσόδων.

Optima Bank (Ba1, σταθερές προοπτικές)

Η στρατηγική της επόμενης διετίας εστιάζει σε ισορροπημένη ανάπτυξη, με έμφαση στη διατήρηση υψηλής ποιότητας ενεργητικού και κερδοφορίας. Προτεραιότητες αποτελούν η πειθαρχημένη επέκταση στις ΜΜΕ, η επιχειρηματική τραπεζική, οι εύποροι πελάτες και η ενίσχυση της χρηματοδότησης μέσω καταθέσεων λιανικής.