Εξωδικαστικός μηχανισμός: Θεαματική άνοδος με 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις το 2025

Με εντυπωσιακή αύξηση και ιστορικά υψηλές επιδόσεις από τη νομοθέτησή του, έκλεισε το 2025 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. Συγκεκριμένα έως τα τέλη του 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 15,7 δισ. ευρώ. Αυτό το ορόσημο των ρυθμίσεων αποτελεί απόδειξη της αποτελεσματικότητας του Μηχανισμού τόσο για την οικονομική ανακούφιση των οφειλετών και την ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας όσο και για τον περιορισμό του ιδιωτικού χρέους.

Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 210-2755505 ή να μπείτε στο exodikastikoi.gr και να ενημερωθείτε για την δική σας περίπτωση.

Το fpress.gr, εξασφάλισε για εσάς δωρεάν προ-αξιολόγηση. Κάντε κλικ ΕΔΩ

Σημαντική ώθηση μετά τα βελτιωτικά μέτρα του Απριλίου 2025

Η θεσμοθέτηση των τελευταίων βελτιωτικών παρεμβάσεων που υλοποίησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε σημαντική ώθηση στον αριθμό των μηνιαίων ρυθμίσεων, με το 1/3 να οφείλεται πλέον σε αυτή την πρωτοβουλία για τη μεσαία τάξη,.

Οι παρεμβάσεις αυτές οδήγησαν στο μηνιαίο ποσοστό εγκρισιμότητας στο 80%, γεγονός που αποτυπώνει την άμεση ανταπόκριση των οφειλετών και των πιστωτών στο νέο πλαίσιο.

Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 210-2755505 ή να μπείτε στο exodikastikoi.gr και να ενημερωθείτε για την δική σας περίπτωση.

Το fpress.gr, εξασφάλισε για εσάς δωρεάν προ-αξιολόγηση. Κάντε κλικ ΕΔΩ

Συγκεκριμένα, τον μήνα Δεκέμβριο 2025, οι επιτυχείς ρυθμίσεις έφτασαν τις 2.294, εκ των οποίων:

• 615 αφορούν μεσαία τάξη

• 233 αφορούν οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά

• 32 αφορούν οφειλέτες με αναπηρία (ΑΜΕΑ)

Επιπλέον, συνολικά 404 οφειλέτες, μέχρι το κλείσιμο του έτους, ανέστειλαν προγραμματισμένους πλειστηριασμούς αξιοποιώντας το μέτρο της προκαταβολής.

O 4ος χρόνος εφαρμογής του εργαλείου κλείνει με θεαματική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2022, πρώτο χρόνο λειτουργίας, επετεύχθησαν 2.706 ρυθμίσεις – αριθμός που σήμερα είναι πιο κοντά στις μηνιαίες ρυθμίσεις. Ενώ εντός του 2025 σημειώθηκαν 21.680 επιτυχείς αναδιαρθρώσεις.

Συγκρίνοντας τις επιδόσεις των 2 ετών, η αύξηση είναι της τάξεως του 700%.

Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 210-2755505 ή να μπείτε στο exodikastikoi.gr και να ενημερωθείτε για την δική σας περίπτωση.

Το fpress.gr, εξασφάλισε για εσάς δωρεάν προ-αξιολόγηση. Κάντε κλικ ΕΔΩ

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς – Νοέμβριος 2025

Στην ίδια κατεύθυνση, οι διμερείς ρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τον Νοέμβριο 2025 με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant) συνεχίζουν να παρουσιάζουν θετική δυναμική. Τον μήνα Νοέμβριο καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 356 εκ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 5.700 οφειλέτες, με την με την πλειοψηφία αυτών να αφορά στεγαστικά δάνεια.

Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 210-2755505 ή να μπείτε στο exodikastikoi.gr και να ενημερωθείτε για την δική σας περίπτωση.

Το fpress.gr, εξασφάλισε για εσάς δωρεάν προ-αξιολόγηση. Κάντε κλικ ΕΔΩ

Αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών

Κατά το 2025, η πλατφόρμα myEgdixlive εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μέσο επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε ζητήματα υπερχρέωσης. Η ψηφιακή πλατφόρμα αποδεικνύει την αυξανόμενη δυναμική της, καθώς το 2025 εξυπηρετήθηκαν συνολικά 49.893 πολίτες κ σύμβουλοι, 5,35% περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι που εξυπηρετήθηκαν 47.358. Συγκεκριμένα, το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά:

• 38.244 ραντεβού για τον «Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών»

• 4.039 ραντεβού για τις υπηρεσίες «Χορήγηση Βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη», «Πρόγραμμα Συνεισφοράς Ευάλωτου Οφειλέτη» & «Βεβαίωση Χρηματικών Οφειλών»

• 3.569 ραντεβού για τις «Γενικές Πληροφορίες Διαχείρισης Οφειλών»

• 2.477 ραντεβού για τον «Κώδικα Δεοντολογίας».

Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 210-2755505 ή να μπείτε στο exodikastikoi.gr και να ενημερωθείτε για την δική σας περίπτωση.

Το fpress.gr, εξασφάλισε για εσάς δωρεάν προ-αξιολόγηση. Κάντε κλικ ΕΔΩ

Υπενθυμίζεται ότι, η ως άνω υπηρεσία εξυπηρέτησης διατίθεται πανελλαδικά από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και είναι διαθέσιμη είτε με βιντεοκλήση είτε τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh) ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Προσεχώς νέα υπηρεσία ενημέρωσης στη διάθεση των πολιτών

Το προσεχές διάστημα, αναμένεται η έναρξη λειτουργίας της νέας 5ης παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω του myEGDIXlive που θα υποστηρίζει τους χρήστες της πλατφόρμας του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης και θα παρέχει:

Τεχνική βοήθεια στη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας και

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα, που έχουν καταταχθεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου αφερεγγυότητας

Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 210-2755505 ή να μπείτε στο exodikastikoi.gr και να ενημερωθείτε για την δική σας περίπτωση.

Το fpress.gr, εξασφάλισε για εσάς δωρεάν προ-αξιολόγηση. Κάντε κλικ ΕΔΩ